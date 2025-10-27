Μικρή άνοδο κατέγραψε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο συνολικός αριθμός των εμπορικών πλοίων υπό ελληνική σημαία (άνω των 100 ΚΟΧ) ανήλθε σε 1.840, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όταν ο στόλος αριθμούσε 1.832 πλοία. Παράλληλα, αύξηση 0,5% είχε καταγραφεί και την περίοδο Αυγούστου 2024 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή, αν και ήπια, ανοδική τάση του ελληνικού νηολογίου ως προς τον αριθμό των πλοίων.

Αντίθετα, η συνολική χωρητικότητα του στόλου παρουσίασε αισθητή μείωση, καθώς ανήλθε σε 34.836.080 κόρους ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ), μειωμένη κατά 4,2% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, όταν είχε καταγραφεί χωρητικότητα 36.373.149 ΚΟΧ. Πτώση 2,6% είχε παρατηρηθεί και το προηγούμενο έτος, στοιχείο που υποδηλώνει τη σταδιακή απόσυρση ή αντικατάσταση μεγαλύτερων σε χωρητικότητα πλοίων από μικρότερα.

Αναλυτικότερα, από τα 1.840 πλοία που περιλαμβάνονται στο ελληνικό νηολόγιο, τα φορτηγά μειώθηκαν ελαφρώς σε 353 από 361 το προηγούμενο έτος, ενώ τα δεξαμενόπλοια υποχώρησαν στα 403 από 409. Αντίθετα, αύξηση σημείωσαν τα επιβατηγά πλοία, τα οποία ανήλθαν σε 802 από 786, καθώς και τα λοιπά πλοία, που έφτασαν τα 282 έναντι 276 πέρυσι.

Η κατανομή του στόλου ανά κατηγορία χωρητικότητας δείχνει ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση πλοίων εξακολουθεί να εντοπίζεται στα μικρότερα κλιμάκια, δηλαδή στα πλοία χωρητικότητας μεταξύ 100 και 500 κόρων, τα οποία ανήλθαν σε 918, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, τα μεγάλα πλοία άνω των 30.000 ΚΟΧ μειώθηκαν σημαντικά, στα 369 από 387 το 2024, με τη χωρητικότητά τους να υποχωρεί κατά 4,5%.

Ως προς την ηλικιακή κατανομή, παρατηρείται σταδιακή ανανέωση του στόλου, καθώς τα πλοία ηλικίας έως πέντε ετών αυξήθηκαν σε 135 από 122 πέρυσι, ενώ μείωση σημειώθηκε στις ηλικιακές κατηγορίες 5-10 και 10-15 ετών. Τα πλοία άνω των 30 ετών παραμένουν η πολυπληθέστερη ομάδα, φτάνοντας τα 865 έναντι 850 το 2024, με ολική χωρητικότητα περίπου 2,56 εκατομμυρίων ΚΟΧ.