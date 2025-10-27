Μείωση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συνολικά, η πτώση έφτασε το 9,9% στον αριθμό των εκδοθεισών αδειών, το 18,2% στην επιφάνεια και το 11,8% στον όγκο των οικοδομών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, που αποτελεί τη συντριπτική πλειονότητα του συνόλου, ακολούθησε παρόμοια πορεία, παρουσιάζοντας μείωση 10% στις άδειες και 18,4% στην επιφάνεια.

Παρά τη γενική υποχώρηση στο επτάμηνο, ο Ιούλιος του 2025 αποτέλεσε θετική εξαίρεση, καθώς καταγράφηκε σημαντική ανάκαμψη. Εκδόθηκαν 3.134 οικοδομικές άδειες σε όλη τη χώρα, αντιστοιχώντας σε 733.875 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 3.550.562 κυβικά μέτρα όγκου. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν αύξηση 12,2% στις άδειες, 12,5% στην επιφάνεια και 21,7% στον όγκο.

Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα συνέχισε να αποτελεί τον κύριο πυλώνα ανάπτυξης, με 3.118 άδειες, 724.248 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 3.501.263 κυβικά μέτρα όγκου. Αντιθέτως, η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε περιορισμένη, με μόλις 16 άδειες που αντιστοιχούν στο 1,4% του συνολικού οικοδομικού όγκου.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε ήπια κάμψη. Καταγράφηκαν 29.132 οικοδομικές άδειες, σημειώνοντας μείωση 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η επιφάνεια μειώθηκε κατά 6,3% και ο όγκος κατά 4,2%. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε αντίστοιχη πτώση 3,5% στις άδειες και 6,9% στην επιφάνεια.