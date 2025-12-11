«Έχουμε καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια για να καταβληθούν πιο νωρίς, δηλαδή μέρες πριν από τα Χριστούγεννα» είπε η Νίκη Κεραμέως.

Την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου νωρίτερα του προβλεπόμενου, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

«Έχουμε καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια για να καταβληθούν πιο νωρίς, δηλαδή μέρες πριν από τα Χριστούγεννα για να έχουν οι συμπολίτες μας χρήματα πιο νωρίς προκειμένου ακριβώς με τις αυξημένες ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, των Χριστουγέννων. Άρα λοιπόν, οι καταβολές θα γίνουνε 19 και 22 Δεκεμβρίου, πιο νωρίς».

Η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι οι συντάξεις αυτές θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, υπενθυμίζοντας ότι με διάταξη που φέραμε στη Βουλή μειώνεται η προσωπική διαφορά κατά 50% από τώρα και καταργείται πλήρως από του χρόνου. Υπογράμμισε δε ότι όλοι οι συνταξιούχοι που διατηρούσαν προσωπική διαφορά θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους.

«Καταρχάς, θα πάρουν όλοι αύξηση, αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί έως τώρα αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά δεν παίρνανε αύξηση. Τώρα, αναλόγως τι ποσό προσωπικής διαφοράς διατηρεί, πάντως μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο, δηλαδή από τις συντάξεις του Δεκεμβρίου για να το πω πολύ απλά».

Αναφερόμενη στην επερχόμενη εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», η κα Κεραμέως σημείωσε ότι με το νέο ψηφιακό σύστημα μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

«Ακούγοντας τα ερεθίσματα από την αγορά, από τις επιχειρήσεις, από τους εργαζόμενους, πήγαμε και απλοποιήσαμε πάρα πολύ, βελτιώσαμε το σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία αρχές του χρόνου, αλλά γιατί; Γιατί το τονίζω τόσο πολύ; Γιατί πρέπει οι επιχειρήσεις τώρα να μπούνε στην πιλοτική εφαρμογή, να εξοικειωθούν, να δούνε τις νέες λειτουργίες για να είναι σε θέση να περάσουν στην πλήρη εφαρμογή».

Στη συνέχεια η υπουργός επεσήμανε τις δράσεις του Υπουργείου για τη διασύνδεση Ελλήνων του εξωτερικού και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι: «έχουμε κάνει τέσσερις εκδηλώσεις του REBRAIN GREECE σε Λονδίνο, σε Άμστερνταμ, σε Ντίσελντορφ και σε Στουτγάρδη, αυτή είναι η πέμπτη και η πιο δύσκολη. Γιατί είναι η πιο δύσκολη; Γιατί καταλαβαίνετε ότι η απόφαση του να γυρίσεις από την Αμερική είναι πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο βαριά απόφαση από το να γυρίσεις ενδεχομένως από το Λονδίνο, από το Άμστερνταμ και ούτω καθεξής. Όποτε, οι προσδοκίες ήτανε χαμηλές, ήταν όμως τελικά η μεγαλύτερη εκδήλωση από όσες έχουμε κάνει, όπως και να το μετρήσει κανείς. Ο μεγαλύτερος αριθμός εταιρειών, ο μεγαλύτερος αριθμός συμπατριωτών μας, που ήρθαν στην εκδήλωση, πρέπει να σας πω ότι το αίσθημα ήταν διάχυτο έτσι ένας ενθουσιασμός, μια συγκίνηση, δεν λέω ότι όλο αυτό θα μεταφραστεί, για να μην παρεξηγηθώ, αύριο σε προσλήψεις, αλλά έχω να σας πω ότι γίναν προσλήψεις επιτόπου. Υπήρξε εταιρεία η οποία έκανε 420 συνεντεύξεις σε μια ημέρα».

Ερωτηθείσα σχετικά με την Κοινωνική Συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δήλωσε ότι αρχές του έτους θα νομοθετηθεί, ενώ προηγουμένως, εντός του Δεκεμβρίου θα εκδοθεί ο οδικός χάρτης. «Άρα, προχωράμε με πολύ γρήγορα βήματα, μετά την επίτευξη της συμφωνίας και με πολύ απτά αποτελέσματα, γιατί όπως σας έχω πει, υπάρχουν αρκετές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες είναι στο συρτάρι, γιατί; Γιατί ως τώρα δεν πληρούσαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να επεκταθούν».

Η υπουργός διευκρίνισε ότι Συλλογικές Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μπορούν να τεθούν άμεσα σε ισχύ και πλέον διευκολύνεται η επέκτασή τους..

«Για να σας το πω με ένα παράδειγμα. Υπεγράφη μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από την ομοσπονδία των εργαζομένων στην επεξεργασία μετάλλου. Αυτή η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει υπογραφεί, είναι σε ισχύ για όσους εργαζομένους είναι μέλη της ομοσπονδίας αυτής. Για να επεκταθεί αυτή η σύμβαση, και να πάει να προστατεύσει όλους τους εργαζομένους στο μέταλλο, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, αυτές σήμερα δεν πληρούνται. Μεθαύριο όμως, με τη νομοθέτηση της κοινωνικής συμφωνίας θα μπορεί να επεκταθεί σε ακόμα περισσότερους εργαζομένους στο μέταλλο».