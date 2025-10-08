Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαίωσε πως τα σκάφη του στόλου είναι ασφαλή και οδηγούνται σε ισραηλινό λιμάνι όπου οι επιβαίνοντες θα απελαθούν άμεσα.

Ο «στόλος για την ελευθερία της Γάζας» (Gaza Freedom Flotilla) ανακοίνωσε σήμερα πως πλοία του υπέστησαν επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και ότι τουλάχιστον τρία αναχαιτίστηκαν κατά τη διάρκεια νέας προσπάθειάς τους να φθάσουν στον παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που πλέον έχει εισέλθει στον τρίτο του χρόνο, προκειμένου να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συλλογικότητα ανέφερε μέσω Instagram ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο και μέλη τους επιβιβάστηκαν σε πλοία του στόλου για να τα αναχαιτίσουν.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε πως τα σκάφη του στόλου είναι ασφαλή και οδηγούνται σε ισραηλινό λιμάνι όπου οι επιβαίνοντες θα απελαθούν άμεσα.

Η συλλογικότητα Global Sumud Flotilla («παγκόσμιος στόλος ανθεκτικότητας») ανέφερε πως τα πλοία μετέφεραν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, τρόφιμα και άλλα είδη αξίας «110.000 δολαρίων», που προορίζονταν «για τα νοσοκομεία της Γάζας που υφίστανται ελλείψεις».

Πολλοί ακτιβιστές που είχαν επιβιβαστεί σε προηγούμενο στόλο ο οποίος κατευθύνθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και η νεαρή Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα από το Ισραήλ, καταγγέλλοντας πως υπέστησαν κακομεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές.

Σκοπός του εγχειρήματος ήταν να σπάσει ο αποκλεισμός που επιβάλλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τον μικρό θύλακο ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που πλέον εισήλθε στον τρίτο του χρόνο, προκειμένου να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Συμμετείχαν κάπου πενήντα σκάφη.