Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε άνοδο του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής για τον Οκτώβριο 2025, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όταν είχε σημειωθεί μείωση 2,6%. Ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 131,23 μονάδες, αντανακλώντας σημαντική ενίσχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα.

Η θετική εικόνα οφείλεται κυρίως στην εντυπωσιακή αύξηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 18,2%, αλλά και στην άνοδο κατά 12,2% του τομέα Ορυχείων – Λατομείων, όπου η εξόρυξη μεταλλευμάτων αποτέλεσε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους. Την ίδια στιγμή, η Μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 4,2%, με ιδιαίτερη συμβολή από την παραγωγή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, τα φαρμακευτικά σκευάσματα και τον κλάδο διύλισης πετρελαίου.

Αντίθετα, η Παροχή Νερού κατέγραψε μείωση 9%, αποτελώντας τον μοναδικό τομέα με αρνητική μεταβολή τον Οκτώβριο.

Θετική είναι και η εικόνα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, καθώς ο μέσος δείκτης καταγράφει αύξηση 1,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι τομείς Ορυχείων – Λατομείων, Μεταποίησης και Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος εμφανίζουν συνολική ανοδική τάση.

Σε μηνιαία βάση, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης σημείωσε άνοδο 0,7% συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο 2025, ενισχυμένος από τη μεγάλη αύξηση 14% στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, η Μεταποίηση υποχώρησε κατά 2,4%, ενώ πτώση 3,7% σημειώθηκε και στην παροχή νερού.