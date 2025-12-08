Σε μήνυμά του στο 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ που «ενισχύονται ολοένα και περισσότερο».

O Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στο 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, που είναι σε εξέλιξη στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τονίζοντας ότι «το Capital Link Invest in Greece Forum με τα χρόνια έχει αναδειχθεί σε σημαντική γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της επενδυτικής κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το συνέδριο έχει θέμα «Building on Success: Unlocking Greece's Investment Potential» και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας και σε συνεργασία με το New York Stock Exchange - NYSE, το Athens Exchange Group (ATHEX Group) και μεγάλες διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς.

«Η Ελλάδα συνεχίζει την πρόοδό της, και γίνεται ένας ολοένα και πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε πως «η χώρα μας προσφέρει ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της αγοράς για όλες τις κατηγορίες ελληνικών περιουσιακών στοιχείων, προσφέρει υγιή δημοσιονομικά θεμελιώδη στοιχεία, σαφή γεωπολιτικό προσανατολισμό και, φυσικά, τον πολύ σημαντικό παράγοντα της πολιτικής σταθερότητας».

Αναφέρθηκε στις «εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς, από παραδοσιακούς, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, τα logistics και τα αγροδιατροφικά, έως νέους, όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, οι βιοεπιστήμες και, φυσικά, η τεχνολογία. Προσελκύουμε αυξανόμενους όγκους Άμεσων Ξένων Επενδύσεων -FDI, και Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη θεαματική στροφή της Ελλάδας από την κρίση στην ανάκαμψη και την αυξανόμενη ευημερία», τόνισε.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ που ενισχύονται ολοένα και περισσότερο λέγοντας πως «τον περασμένο μήνα, είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε εκτεταμένες ενεργειακές συμφωνίες στην Αθήνα, σχετικά με τη διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ξεκινώντας από την Ελλάδα και συνεχίζοντας βόρεια, σε πολλές χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία, και υπεράκτιες γεωτρήσεις εξερεύνησης στο Ιόνιο Πέλαγος, ως συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών ενέργειας».

Αυτές οι συμφωνίες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «ενισχύουν περαιτέρω τους ήδη ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και εδραιώνουν τη θέση της Ελλάδας ως βασικής ενεργειακής πύλης και οικονομικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και πέρα από αυτήν».

Κλείνοντας ο Κυριάκος Μητσοτακης ανέφερε πως «με βάση τα υγιή οικονομικά θεμελιώδη στοιχεία και την πολιτική σταθερότητα που έχουμε θεσπίσει κατά τη διάρκεια της διοίκησής μας, είμαι βέβαιος ότι το 2026 θα είναι μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά, για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και φυσικά για τους διμερείς δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ. Σας προσκαλώ όλους και τον καθένα από εσάς να γίνετε μέρος του success story της οικονομίας της Ελλάδας».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, Νικόλα και Όλγα Μπορνόζη, «το φετινό Συνέδριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η Ελλάδα θεωρείται πλέον "success story" στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και έχει κάνει μια δυναμική επιστροφή στην παγκόσμια οικονομική σκηνή». Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση Τύπου, «χάρη στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης, η χώρα είναι πλήρως ανοιχτή στις επενδύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ επενδυτικό πλαίσιο με στόχο περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές».

»Οι μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης (με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος) και οι τελευταίες ενεργειακές και γεωπολιτικές αναβαθμίσεις για την ανάπτυξη είναι μεταξύ των παραγόντων που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την προσέλκυση νέων επενδυτών στη χώρα», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Το συνέδριο παρέχει, επίσης, μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του οικονομικού και επενδυτικού τοπίου της χώρας, τονίζοντας τη στρατηγική της θέση, τις πολιτικές και τους τομείς που είναι ανοιχτοί για επενδύσεις. Βασικοί χορηγοί του συνεδρίου που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενίου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη είναι η «Goldman Sachs», η «Morgan Stanley» και η TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation).

Με πληροφορίες του ΑΠΕ