Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Με μια συγκινητική ανάρτηση επέλεξε να αποχαιρετήσει η Klavdia, τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος, έφυγε από τη ζωή σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο δημιουργός και καλλιτέχνης, άφησε την τελευταία του πνοή αφού υπέστη καρδιακή προσβολή - ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτική κλινική, καθώς η υγεία του είχε επιδεινωθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Ο «Νιόνιος» του ελληνικού πενταγράμμου, έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο ήδη από το 2021 και όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, είχε υποβληθεί στις αντίστοιχες χειρουργικές επεμβάσεις.

Σήμερα λοιπόν, λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του, η νεαρή ερμηνεύτρια, Klavdia, μετέφερε τη θλίψη της για την απώλεια του τραγουδοποιού με μία κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας στην ανάρτησή της:

«Σήμερα αποχαιρετάμε έναν θρύλο. Έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη διαδρομή μου. Για εμένα έναν συνεργάτη, έναν φίλο που πίστεψε σε εμένα όταν λίγοι το έκαναν. Ευγνώμων για όλα. Κύριε Διονύση ευχαριστώ και ευχαριστούμε για όλα. Να ‘ναι χρυσός ο παράδεισος».