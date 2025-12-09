Από το 2022 έχει ξεκινήσει η Τουρκία επαφές με εταιρείες για SMR.

Η Τουρκία είναι σε συζητήσεις με την αμερικανική TerraPower- εταιρεία που ίδρυσε ο Μπιλ Γκέιτς- για την απόκτηση μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR), δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Ο στόχος έως το 2050 είναι η παραγωγή 20.000 ΜW, ενώ επιθυμία της Άγκυρας είναι η ισχύς των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων να φτάσει τουλάχιστον τα 5.000 MW, δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ μιλώντας σε συνέδριο Ενέργειας στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά, στο πλαίσιο του σχεδίου για διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, μέσω της πυρηνικής τεχνολογίας.

Οι SMR είναι αντιδραστήρες νέας γενιάς, με μικρότερο μέγεθος και δυνατότητες σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Ένας συμβατικός αντιδραστήρας παράγει συνήθως πάνω από 1.000 MW, ενώ οι SMR σε γενικές γραμμές έως 300 MW ανά μονάδα. Στέλνονται ως έτοιμοι προς συναρμολόγηση, επιτρέποντας την ταχύτερη κατασκευή, το χαμηλότερο αρχικό κόστος και την κλιμακωτή ανάπτυξη, για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια.

Από το 2022 η Τουρκία ξεκίνησε τις επαφές με κατασκευαστές SMR, μεταξύ άλλων με εταιρείες στις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και τον Καναδά. Στην επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο υπεγράφη μνημόνιο με τις ΗΠΑ, για τη συνεργασία τόσο σε μεγάλης κλίμακας πυρηνικούς σταθμούς, όσο και σε πρότζεκτ για SMR.

Πηγή: Turkiye Today