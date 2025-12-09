Για τον πρόσφατο χωρισμό της μίλησε η Demy.

Για τον πρόσφατο χωρισμό της και την ζωή της από εδώ και πέρα μίλησε η Demy, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής του «Buongiorno», όπου βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Τρίτης, 9 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, άλλαξε σελίδα στην προσωπική της ζωή έπειτα από 8 χρόνια κοινής πορείας με τον σύντροφό της, ενώ στο σήμερα, τόνισε, πως την επόμενη σχέση της θα φροντίσει να την προφυλάξει από τα φώτα της δημοσιότητας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσα αποκάλυψε η Demy μετά από τον πρόσφατο χωρισμό της

Μιλώντας λοιπόν στην κάμερα του «Buongiorno» και τους συντελεστές της εκπομπής, εξέφρασε την επιθυμία της σχετικά με την προσωπική της ζωή, ενώ αποκάλυψε και ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα της που την συντροφεύουν από τις πιο νεαρές ηλικίες.

«Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δεν θα ξαναπώ κάτι, δεν θα την εμφανίσω τόσο. Γιατί τo να υπάρχει μια φωτογραφία και να λες ότι «είμαστε φιλαράκια», είναι λίγο ακραίο. Θα προσπαθήσω όμως να την προστατέψω. Βέβαια, εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ με αυτό. Δεν προσφέρω τίποτα με αυτό, ειδικά όταν ο άλλος είναι άνθρωπος που δεν ασχολείται με τον χώρο», εξήγησε αρχικά.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια, απάντησε στις ερωτήσεις σχετικά με το αν η δημοσιότητα ήταν η αιτία πίσω από την απόφασή της να χωρίσει με τον σύντροφό της, τονίζοντας: «Δεν έβλαψε αυτό την προηγούμενη μου σχέση. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που χώρισα. Την προστάτευσα κιόλας θεωρώ».

Αναφερόμενη σε ορισμένα στοιχεία του χαρακτήρα της, εξήγησε πως εκ φύσεως, είναι πιο ενοχική, ενώ τόνισε πως ορισμένες συμπεριφορές οφείλονται και στην αφέλεια της νεαρής ηλικίας: «Το ενοχικό είναι μέρος του «brand» μου, οπότε δεν γίνεται να φύγω από αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν έχω προστατέψει τις σχέσεις μου», είπε αρχικά χαμογελώντας για να συνεχίσει:

«Στην αρχή που δεν ήξερα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είχα πει και ψεματάκια προσπαθώντας να ξεφύγω. Αυτό ήταν της αθωότητας και της παιδικής αφέλειας. Η πρόθεση ήταν ενοχική. Θεωρώ όχι ότι δεν αφορά κανέναν, ότι δεν θέλω να φορτώνω με αυτή την πληροφορία. Κι εγώ θέλω να ξέρω τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων που θαυμάζω, αλλά εγώ νιώθω περίεργα να απασχολώ».

Τέλος, αναφερόμενη στο νέο της δίσκο και απαντώντας στα ερωτήματα της Φαίης Σκορδά, σχετικά με τη μουσική και την υποκριτική η ερμηνεύτρια, ανέφερε: «Η νύχτα δεν μου ταιριάζει, χωρίς να φταίει η νύχτα. Έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες και πάλι νιώθω ότι ζορίζομαι χωρίς να υπάρχει λόγος. Νιώθω ότι είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου με τους ανθρώπους του θεάτρου… Το 2012, έκανα το πρώτο μιούζικαλ και το χτίζω από τότε σκαλοπάτι – σκαλοπάτι…», σημείωσε μεταξύ άλλων η Demy.

