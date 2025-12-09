Το μυστήριο θα τελεστεί στην Αθήνα, στις 26 Δεκεμβρίου, στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως.

Κάποιος παρατηρητικός, που κοιτάζει καθημερινά τις αναγγελίες γάμου στις εφημερίδες, μας ενημέρωσε ότι ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη, θα παντρευτούν σύντομα.

Για την ακρίβεια, το μυστήριο θα τελεστεί στην Αθήνα, στις 26 Δεκεμβρίου, στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως. Ο γάμος του πρώην υπουργού και της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει σε στενότατο οικογενειακό κύκλο, παρουσία μόνο των συγγενών πρώτου βαθμού. Κουμπάροι θα είναι οι φίλοι του ζευγαριού, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγος του, Άννα.

Εμείς τους ευχόμαστε βίον ανθόρπαστον!

Α.Γ.