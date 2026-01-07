«Η θεωρία της κυρίας Καρυστιανού ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι είναι απολύτως άδικη», τόνισε ο Γιάννης Ραγκούσης.

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ισχυρισμό της Μαρίας Καρυστιανού ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι, ενώ την ίδια ώρα δεν βρήκε να κάνει «ούτε μία αναφορά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Η θεωρία της κυρίας Καρυστιανού ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι είναι απολύτως άδικη», είπε αρχικά ο Γιάννης Ραγκούσης, μιλώντας σε podcast του Trikalavoice.

«Είμαι από αυτούς που μπορώ να το πω. Και έχω και πολύ μεγάλη ανάγκη να το πω. Και να πω στην κυρία Καρυστιανού ότι κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Αυτή η θεωρία ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι είναι μια άδικη θεωρία. Είναι μια θεωρία που ακριβώς πάνω στο έγκλημα των Τεμπών αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει», υπογράμμισε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «με εξέπληξε αρνητικά η επιλογή της χθες, στην προαναγγελία του κόμματος που έκανε, να μην κάνει ούτε μία αναφορά στον κύριο Μητσοτάκη, που ήταν ο πρωτεργάτης της επιχείρησης συγκάλυψης, των υπαίτιων για το έγκλημα των Τεμπών και αντίθετα να στοχοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό που έκανε δεν είναι σωστό και σε κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καθόλου δίκαιο».

{https://www.youtube.com/watch?v=HM-A_aoP0BA}