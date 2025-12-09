Περισσότερες από 12.000 εικονικές συνταγογραφήσεις και ζημία που υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ.

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, ο 34χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται να εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές ζημιώνοντας ανάλογα τον ΕΟΠΥΥ.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν ανακριτής και εισαγγελέας στην 29χρονη σύζυγο του φαρμακοποιού, ειδικευόμενη γιατρό στο επάγγελμα , η οποία μετά την απολογία της αφέθηκε ελευθερη με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 34χρονος φαρμακοποιός στη διάρκεια της απολογίας του φέρεται να αποδέχθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών ένα μέρος των πράξεων που του αποδίδονται.

Οι ψευδείς συνταγογραφήσεις αφορούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αλλοδαπούς, ανασφάλιστους ή άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό. Εντοπίστηκαν μάλιστα περιπτώσεις συνταγογράφησης γυναικολογικών σκευασμάτων σε άνδρες. Μέσω του φαρμακείου, οι κατηγορούμενοι εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφούσαν υπογραφές ασφαλισμένων, λάμβαναν παράνομα αποζημιώσεις και προχωρούσαν στη διακίνηση των φαρμάκων.

Τα σκευάσματα περιλάμβαναν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες, προϊόντα ντόπινγκ και φάρμακα για τον διαβήτη που βρίσκονται σε έλλειψη. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 12.897 περιπτώσεις ψευδών συνταγογραφήσεων, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 839 συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων –μεταξύ των οποίων και σκευάσματα με ναρκωτικές ουσίες–, 9.390 ευρώ, πλήθος εγγράφων όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές και γνωματεύσεις, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deqc6ucgga5l?integrationId=40599y14juihe6ly}