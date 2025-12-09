Το Hard Rock Cafe Athens υποδέχεται φέτος τις γιορτές με ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική, εμπειρίες για όλη την οικογένεια και ένα ολοκληρωμένο εορταστικό μενού.

Από το αγαπημένο Breakfast With Santa μέχρι τα δυναμικά events της παραμονής Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, το Hard Rock γίνεται ο απόλυτος γιορτινός προορισμός της πόλης.

Τα Χριστούγεννα ξεκινούν με Breakfast With Santa





Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 14:00, ο Άγιος Βασίλης επιστρέφει μαζί με τα ξωτικά του… To κλασικό πλέον event, που σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου και το περιμένουν οι μικροί φίλοι του Hard Rock, υπόσχεται χαρούμενες στιγμές με face painting, παιχνίδια και χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ στο εισιτήριο των 15€ περιλαμβάνει ένα πλήρες παιδικό γεύμα με επιλογή ανάμεσα σε Burger, Chicken Sandwich ή Tupelo Chicken Tenders, καθώς και έναν χυμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χριστουγεννιάτικη παραμονή στο Hard Rock Cafe Athens με festive vibes

Μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, το Hard Rock υπόσχεται full-on μουσικές εμπειρίες, καθώς στο Αίθριο ανεβαίνει η ένταση με DJ set (20:30-00:30). Ενώ στον 1ο όροφο θα βρίσκονται (21:00-00:30) η Τζένη Χατζοπούλου και ο Γιώργος Καβουράκης, με πιάνο, κιθάρα, looper σε ένα live πρόγραμμα με ρεπερτόριο ειδικά διαμορφωμένο για το χριστουγεννιάτικο mood της βραδιάς, με αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Και στις δύο επιλογές, η εμπειρία συνοδεύεται από το εορταστικό Holiday Menu, το οποίο περιλαμβάνει επιλογή σαλάτας, κυρίως πιάτου ανάμεσα σε αγαπημένες seasonal γεύσεις όπως το Festive Dinner, το Cranberry Smash Burger, το Chicken Milanese, τα Baby Back Ribs ή το Grilled Salmon και το New York Strip Steak. Για επιδόρπιο, το Caramel Apple Cheesecake ολοκληρώνει την εμπειρία.





Γιορτινό Chill Out ανήμερα των Χριστουγέννων

Την ημέρα των Χριστουγέννων, το Hard Rock Cafe Athens ανοίγει τις πόρτες του με ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό, γιορτινή διάθεση και DJ set (14:00-19:00) για όσους θέλουν να απολαύσουν το εορταστικό μενού τους με τη γνωστή φιλοξενία του Hard Rock.

Εορταστική Βραδιά για το Ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

Το Hard Rock Cafe Athens υποδέχεται τη νέα χρονιά μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική ενέργεια και αγαπημένες γεύσεις. Στο Αίθριο, το DJ set (20:30-00:30) υπόσχεται ξεχωριστές στιγμές.

Στον πρώτο όροφο, η Τζένη Χατζοπούλου και ο Γιώργος Καβουράκης παρουσιάζουν ένα live πρόγραμμα (21:00-00:30), με συνοδεία πιάνου, looper και κιθάρας, δημιουργώντας ένα πιο γιορτινό, λαμπερό soundtrack για το New Year’s Eve, με ξένο και ελληνικό πρόγραμμα που ανεβάζει τη διάθεση όσο πλησιάζει η αλλαγή της χρονιάς.

Για το δείπνο του ρεβεγιόν, το New Year’s Eve Menu προσφέρει τρία πιάτα, με επιλογή σαλάτας, κυρίως από το Holiday Menu και Caramel Apple Cheesecake για επιδόρπιο. Το Hard Rock Cafe θα προσφέρει σε όλους ένα Prosecco για το πρώτο “cheers” της χρονιάς.

Πρωτοχρονιάτικο Καλωσόρισμα στο 2026

Το Hard Rock Cafe Athens κάνει ποδαρικό στο νέο έτος και ξεκινάει με DJ set (14:00-19:00), αποτελώντας την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν την πρώτη ημέρα του χρόνου με μουσικά vibes, όμορφη διάθεση και εορταστικό μενού.

Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52, Μοναστηράκι

Για κρατήσεις και πληροφορίες: 210 3245170 ή https://cafe.hardrock.com/athens/