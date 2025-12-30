Τα ζώδια στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι – Η χιουμοριστική πλευρά.

Η παραμονή τη Πρωτοχρονιάς, αποτελεί μία από τις πιο εορταστικές περιόδους του έτους, ενώ παράλληλα, αποτελεί αφορμή για μεγάλα, οικογενειακά τραπέζια, πάρτι και εορταστικές εκδηλώσεις, μέσω των οποίων γιορτάζεται ο ερχομός της νέα χρονιάς και ακούγονται ευχές για ένα καλότυχο έτος. Η αλλαγή και ο ερχομός του νέου έτους ωστόσο, «αγγίζει» διαφορετικά το κάθε ζώδιο με αποτέλεσμα το καθ’ ένα από αυτά να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο του σπιτιού λίγο πριν ανάψουν τα φώτα για το 2026.

Η αλήθεια είναι λοιπόν, πως για την αστρολογία, τα ζώδια διαφέρουν μεταξύ τους με ορισμένα χαρακτηριστικά και συνήθειες να δημιουργούν μία γενικότερη εικόνα.

Για παράδειγμα, λέγεται πως οι Ταύροι, αγαπούν το καλό φαγητό και είναι ίσως ένα από τα πιο πιστά ζώδια, ενώ οι Καρκίνοι, θυμούνται τα παλιά και νοσταλγούν. Οι Τοξότες, «τρέχουν» από γιορτή σε γιορτή, ενώ οι Λέοντες αναζητούν τα φώτα της δημοσιότητας.

Τι ισχύει για τα ζώδια στο Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι;

Όπως λοιπόν αναγράφεται και σε δημοσιεύματα από το «free-horoscope.com», το κάθε ζώδιο, βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο μέσα στο σπίτι, εστιάζει σε διαφορετικές ασχολίες, ενώ άλλα συγκινούνται και άλλα παραμένουν αδιάφορα ως προς την αλλαγή του έτους.

Για τα περισσότερα ωστόσο ζώδια, η Πρωτοχρονιά, είναι η κατάλληλη αφορμή για να θέσουν νέους στόχους και να γιορτάσουν με τον δικό τους τρόπο.

Κριός:

Ένα από τα ζώδια που δεν προγραμματίζει για το τί θα κάνει την Πρωτοχρονιά, ωστόσο οι προσκλήσεις σε τραπέζια και πάρτι είναι αρκετές. Οι Κριοί, αγαπούν το γλέντι και γι’ αυτό το λόγο λατρεύουν όταν η αλλαγή του έτους γίνεται με δυνατή μουσική, φίλους και χορό ενώ γίνονται η «ψυχή του πάρτι».

Ταύρος:

Οι «καλοφαγάδες» του ζωδιακού. Αγαπούν τα οικογενειακά τραπέζια και συνήθως ανοίγουν τα σπίτια του για να υποδεχθούν φίλους και συγγενείς, προσκαλώντας τους σε ένα μεγάλο φαγοπότι, σε ένα γλέντι – γύρω από το τραπέζι – που κρατάει μέχρι το πρωί. Η ζεστασιά από το τζάκι και ο συνδυασμός των παραδοσιακών με των γκουρμέ γεύσεων είναι το κλειδί της δικής τους ευτυχίας και οι κατάλληλες συνθήκες για να αποχαιρετήσουν το παλιό έτος και να υποδεχθούν το νέο.

Δίδυμος:

Καμία Πρωτοχρονιά δεν είναι ίδια για έναν Δίδυμο και ποτέ δεν μένει σε ένα σημείο. Η αλλαγή του έτους για τα άτομα που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο, είναι η αφορμή για να γυρίζουν μέχρι το πρωί από πάρτι σε πάρτι και να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο από ποτέ. Συχνά, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μεταδίδοντας την θετική ενέργεια.

Καρκίνος:

Ευσυγκίνητοι και τρυφεροί οι Καρκίνοι, «ανοίγουν» την αγκαλιά τους σε όποιον τους χτυπήσει το κουδούνι, ωστόσο το ιδανικότερο για αυτούς, είναι μία λιτή, οικογενειακή βραδιά, πλάι στο τζάκι, αγκαλιά με το ταίρι τους και ένα άλμπουμ από παλιές φωτογραφίες. Οι Καρκίνοι την Πρωτοχρονιά, επιλέγουν να βρεθούν εκεί που υπάρχει οικειότητα, ενώ αποφεύγουν τις νέες γνωριμίες και τις άσκοπες κουβέντες.

Λέων:

Όλα πρέπει να λάμπουν για τους Λέοντες την Πρωτοχρονιά. Τίποτα λιγότερο από την λάμψη και μία αξέχαστη βραδιά δεν καλύπτει τα γούστα τους. Έτσι, είναι πολύ πιθανό λίγο πριν από την αλλαγή του έτους, να εντοπίσετε έναν Λέοντα, σε ένα μεγαλοπρεπές πάρτι με γνωστούς, αγνώστους και φίλους, ενώ σίγουρα θα ξεχωρίζει από το ντύσιμο – υπερπαραγωγή που θα έχουν κάνει.

Παρθένος:

Οι Παρθένοι τα θέλουν όλα την εντέλεια σε μία ήρεμη και καλά οργανωμένη συγκέντρωση, το χάος και ο πανικός, είναι ο εχθρός τους για την Πρωτοχρονιά και γι’ αυτό το λόγο, γνωρίζουν ήδη από τα μέσα του Νοεμβρίου το που θα κάνουν αλλαγή του έτους. Στο εορταστικό τραπέζι, είναι εκείνος που μαζεύει τις χαρτοπετσέτες και πλένει τα πιάτα πριν καλά – καλά «μπει ο χρόνος».

Ζυγός:

Για εσάς τους Ζυγούς, η στιγμή μετράει, όπως και η κάθε λεπτομέρεια. Το πιθανότερο για εσάς, είναι να είστε αγκαλιασμένοι με τους οικείους σας, δίνοντας μία εύθυμη νότα σε κάθε συζήτηση, καθώς ο σκοπός σας είναι ειρηνευτικός και να απομακρύνετε την ένταση από το γιορτινό σας γεύμα.

Σκορπιός:

Μακριά από «κυριλέ» καταστάσεις, δίπλα σε πρόσωπα που εκτιμάτε. Αυτή είναι η ιδανική συνθήκη για τον Σκορπιό. Είστε ικανοί να δημιουργήσετε μια μαγευτική ατμόσφαιρα, ενώ η παρουσία σας αλλάζει τα πάντα.

Τοξότης:

Οι Τοξότες, ετοιμάζονται μέρες νωρίτερα για να φέρουν τα «πάνω – κάτω» στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και να ξεσηκώσουν όποιον βρεθεί στο πλευρό τους με σκοπό να τον συνεπάρουν σε ένα πολύωρο, μαγευτικό πάρτι μέχρι το πρωί. Δεν σας ενδιαφέρουν τα οικογενειακά γεύματα, αλλά η καλοπέραση και το γλέντι. Πολύ πριν την αλλαγή του έτους και ώρες αργότερα, ο Τοξότης γιορτάζει.

Αιγόκερως:

Αυστηροί και σοβαροί, απολαμβάνουν την αλλαγή του έτους σαν να πρόκειται για κάποια επίσημη δεξίωση ή τελετή. Το πιθανότερο είναι, ένας Αιγόκερως, να βρεθεί σε ένα οικογενειακό τραπέζι, κάνοντας τον διαιτητή ανάμεσα στην οικογένεια και προβάλλοντας τις επαγγελματικές επιτυχίες που γνώρισε το περασμένο έτος.

Υδροχόος:

Άμα δεν έχει κέφι και γέλιο το εορταστικό τραπέζι, ο Υδροχόος, δεν πάει. Οπότε, ή θα είναι μέσα στην πιο «φασαριόζικη» παρέα, ή αγκαλιά με το πάπλωμα, μπροστά στην τηλεόραση, απολαμβάνοντας την πιο γαλήνια στιγμή της ζωής του. Ο ερχομός κάθε νέου έτους, αποτελεί ένα challenge για το πού θα βρίσκεται ο Υδροχόος.

Ιχθύες:

Τα ψαράκια, πάνε όπου υπάρχει συγκίνηση, αγκαλιά με τους Καρκίνους που αναπολούν τον πρώτο τους έρωτα ή την πιο γιορτινή πρωτοχρονιά. Αν και οι Ιχθύες, λατρεύουν την οικειότητα, δεν αποκλείεται να βρεθούν ανάμεσα σε αγνώστους και να παρτάρουν μέχρι το πρωί.