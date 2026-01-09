Ευχάριστες εκπλήξεις για τρία ζώδια.

Την εβδομάδα που ξεκινάει, από τις 12 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια φαίνεται να προσελκύουν οικονομική επιτυχία. Αν και η επιτυχία πάντα κρύβει κάποιο ρίσκο, δεν χρειάζεται να νιώθεις ότι παίζεις τα πάντα κορώνα-γράμματα.

Στα οικονομικά, δεν πρέπει να ρισκάρεις την ασφάλειά σου, αλλά ούτε μπορείς να περιμένεις να γίνεις πλούσιος χωρίς να κινηθείς.

Η εβδομάδα ξεχωρίζει γιατί φέρνει το τέλος του μεγάλου Στελλίου στον Αιγόκερω που σε επηρεάζει από την αρχή της χρονιάς. Μαζί με μερικές άλλες αστρολογικές διελεύσεις, δείχνει ότι, ό,τι κάνεις τώρα είναι κάτι που έχεις προετοιμάσει εδώ και χρόνια. Είτε με απτές πράξεις είτε με πίστη στον εαυτό σου, καλείσαι να πάρεις ρίσκα - ο μόνος τρόπος να πετύχεις όσα θέλεις.

Τοξότης

Τοξότη, αυτή είναι η δική σου στιγμή! Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου η Νέα Σελήνη στον Αιγόκερω σου δίνει την ώθηση που χρειάζεσαι. Η ενέργεια του Αιγόκερου σε συνοδεύει από τον Δεκέμβριο του 2025, οπότε αυτή η Νέα Σελήνη δεν είναι κάτι τρομακτικό, αλλά το φυσικό επόμενο βήμα προς την οικονομική σου ανεξαρτησία.

Η Νέα Σελήνη φέρνει τύχη και κινητικότητα. Είναι η στιγμή να δράσεις για ό,τι έχεις σχεδιάσει σιωπηλά. Δεν σημαίνει ότι θα δεις άμεσα τα κέρδη, αλλά είναι η στιγμή να ξεκινήσεις ένα νέο έργο ή να πεις ναι σε μια επένδυση που σου φαίνεται συναρπαστική. Οι κινήσεις σου τώρα θα καθορίσουν την πορεία της οικονομικής σου επιτυχίας για όλο το 2026.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, ήρθε η ώρα να ακολουθήσεις έναν πιο… ασυνήθιστο δρόμο για τον πλούτο. Είσαι από τα ζώδια που παραδοσιακά πετυχαίνουν οικονομικά, αλλά υπάρχουν κι άλλες επιλογές. Από την αρχή του 2026, έχεις δουλέψει με τεράστια ενέργεια πάνω στους στόχους σου, για να πάρεις τη δύναμή σου και να κυνηγήσεις ό,τι θέλεις.

Η ευκαιρία για δράση έρχεται το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, με την Αφροδίτη να περνά στον Υδροχόο. Αν και αυτό διαλύει προσωρινά το Στέλλιο στον Αιγόκερω, η Νέα Σελήνη στις 18 Ιανουαρίου επαναφέρει τη δυναμική σου.

Η εβδομάδα αυτή είναι γεμάτη ισχυρή ενέργεια. Έχεις τη δύναμη να πιστέψεις στον εαυτό σου και να ρισκάρεις, κάτι που ακριβώς ζητά η Αφροδίτη στον Υδροχόο. Η αφθονία και ο πλούτος έρχονται με μη παραδοσιακά μέσα, οπότε πρέπει να νιώσεις άνετα με τον κίνδυνο για να πετύχεις όσα επιθυμείς.

Υδροχόος

Υδροχόε, δώσε προσοχή στις ευκαιρίες που σου δείχνει το σύμπαν. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ο Ήλιος στον Αιγόκερω συναντά τον Κρόνο στους Ιχθύς, φέρνοντας διαίσθηση και απροσδόκητα κέρδη.

Ο Κρόνος κινείται στον οικονομικό σου τομέα από το 2023, αλλά τώρα βρίσκεται στις τελευταίες του εβδομάδες στους Ιχθύς. Αυτό σημαίνει ότι όλα όσα έχεις εργαστεί σκληρά θα αρχίσουν να φτάνουν σε σένα – ίσως όχι με τον τρόπο που περίμενες, γι’ αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος να πεις «ναι» όταν η ευκαιρία χτυπήσει την πόρτα σου.