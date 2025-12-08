Οι εμφανίσεις της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά, την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς μας κλείνουν γιορτινά ραντεβού στην «Αυτοκίνηση», με τις εμφανίσεις τους που έχουν γίνει πόλος έλξης από την πρώτη κιόλας μέρα.

Οι εμφανίσεις των δύο σπουδαίων και αγαπημένων καλλιτεχνών ξεκίνησαν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου με μια εντυπωσιακή και sold out πρεμιέρα, δίνοντας το σύνθημα για τα πιο δυνατά parties του φετινού χειμώνα.

Εκτός από την Παρασκευή και το Σάββατο 12, 13, 19 & 20 Δεκεμβρίου, η «Αυτοκίνηση» θα υποδεχθεί το κοινό για τις ημέρες των γιορτών στις 24, 25, 26, 27 και 31 Δεκεμβρίου, καθώς και στις 2 και 3 Ιανουαρίου.

Με τις αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες τους, τη θετική τους ενέργεια και τη γεμάτη πάθος χημεία τους, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς παρουσιάζουν ένα μοναδικό πρόγραμμα, που συνδυάζει συναίσθημα και διασκέδαση, με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσέγγιση και εντυπωσιακά visuals.

Μαζί τους ο Δήμος Μπέκε, που δίνει τον δικό του παλμό στο πλούσιο πρόγραμμα.