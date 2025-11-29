Το πρόγραμμα επιβράβευσης των τακτικών επιβατών αποδείχτηκε ζημιογόνο για την εταιρεία.

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι καταργεί το πρόγραμμά της «Prime» μόλις οκτώ μήνες μετά την εισαγωγή του. Η απόφαση ελήφθη γιατί οι πελάτες εκμεταλλεύτηκαν σε τέτοιο βαθμό τα προνόμια που παρείχε - εκπτώσεις σε πτήσεις, δωρεάν κράτηση θέσεων έως 12 πτήσεις ετησίως και ταξιδιωτική ασφάλιση - που τελικά το πρόγραμμα κατέστη ζημιογόνο για την εταιρεία.

Συγκεκριμένα, περίπου 55.000 ταξιδιώτες είχαν εγγραφεί ως μέλη Prime, φέρνοντας στην εταιρεία έσοδα από συνδρομές ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, τα οφέλη που έλαβαν - σε μορφή εκπτώσεων και προνομίων - υπερέβησαν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, η Ryanair πλήρωσε περισσότερα από όσα εισέπραξε, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να τερματίσει το πρόγραμμα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από τις 28 Νοεμβρίου δεν θα γίνονται δεκτές νέες εγγραφές στο Prime. Τα ήδη μέλη, ωστόσο, θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στα προνόμια μέχρι τη λήξη της 12‑μηνης συνδρομής τους - που σημαίνει ότι θα μπορούν να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις και κρατήσεις θέσεων έως και τον Οκτώβριο του 2026.

Στην ανακοίνωσή της, η Ryanair ανέφερε ότι η δοκιμαστική περίοδος του Prime κόστισε περισσότερο από όσα απέφερε. Πλέον, η εταιρεία σκοπεύει να επιστρέψει στην παραδοσιακή της στρατηγική - προσφέροντας χαμηλούς ναύλους σε όλους τους επιβάτες, χωρίς ειδικά προνόμια για έναν μικρό κύκλο συνδρομητών.