Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλησε ο Δημήτρης Σταρόβας, να προστατεύσει τους διαδικτυακούς του φίλους και να τους ενημερώσει, αναφορικά με μια νέα διαδικτυακή απάτη που φέρει το όνομά του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν επιτήδειοι, έχουν χρησιμοποιήσει την εικόνα του, αλλά και τη φωνή του -με τη βοήθεια της τεχνολογίας – με απώτερο σκοπό να προωθήσουν όσα επιθυμούν.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο καλλιτέχνης, ενημέρωσε το κοινό του μέσω των social media, από όπου και δημοσίευσε ένα κείμενο, προειδοποιώντας τους ακόλουθούς του για τα όσα έχουν συμβεί.

Στην δημοσίευσή του, έγραψε χαρακτηριστικά: «Προσοχή απάτη! Κυκλοφορεί βίντεο απατεώνων, που με τεχνητή νοημοσύνη παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου, και με φωνή που μου «φόρεσαν», λένε μπαρούφες για δήθεν δίαιτα με δήθεν καφέδες. Αγνοήστε το, είναι απάτη και μάλιστα επικίνδυνη».

Ο ίδιος λοιπόν, έκανε σαφές πως ουδεμία σχέση έχει με τα δημοσιεύματα και τις προωθητικές αυτές ενέργειες, ενώ την ίδια ανάρτηση την έβαλε πρόσθεσε και στα Instagram stories του!

