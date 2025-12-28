Οι θαυμαστές της σειράς εντόπισαν ένα μικρό σφάλμα.

Μπορεί η αγαπημένη μας σειρά Stranger Things να μας καθηλώνει με τα επεισόδιά της, ωστόσο, όπως παρατήρησε το «Literally Nothing Gets By the Stranger Things Fandom», υπάρχει ένα μικρό λάθος σε ένα από τα νέα επεισόδια της 5ης σεζόν.

Το λάθος εντοπίζεται στο επεισόδιο 7, της 5ης σεζόν, όταν η Holly προσπαθεί να δραπετεύσει από τη φυλακή της στο Dimension X—όπου έχει παγιδευτεί από τη Vecna ​​μαζί με 11 άλλα παιδιά από το Hawkins.

Και καθώς δραπετεύει, το μανίκι του πουλόβερ της γυρίζει αποκαλύπτοντας ένα μπλουζάκι Under Armour.

Όπως επισημαίνουν οι θαυμαστές στο Reddit, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν ιδρύθηκε μέχρι το 1996, οπότε και υποτίθεται πως διαδραματίζεται η σειρά.

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ.