«Οι απαράδεκτες αναρτήσεις των υπουργών κ.κ. Γεωργιάδη και Πλεύρη αμφισβητούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου», τονίζει ο Δ. Μάντζος.

«Τα διεθνή δικαστήρια και η διεθνής δικαιοσύνη συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της διεθνούς τάξης που στηρίζεται σε κανόνες, δεσμευτικούς για τα κράτη που έχουν συμφωνήσει στην εφαρμογή τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χώρα μας», σχολιάζει ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις αδιανόητες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Θάνου Πλεύρη για τη Διεθνή Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης.

«Οι απαράδεκτες αναρτήσεις των υπουργών κ.κ. Γεωργιάδη και Πλεύρη αμφισβητούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Αποδίδουν όμως και κάτι περισσότερο: για σημαντική μερίδα της Νέας Δημοκρατίας, οι διεθνείς κανόνες και οι δικαστικές κρίσεις αποτελούν "πολυτέλεια", που πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού.

»Κι όλα αυτά σε μια χώρα που στηρίζεται διαχρονικά στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της δικαιωμάτων και συμφερόντων, σε μια χώρα στην οποία η προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη αποτελεί ισχυρή στρατηγική επιλογή.

»Το ερώτημα είναι ένα και σαφές και αφορά πλέον στον ίδιο τον Πρωθυπουργό: Συμφωνεί με τις δηλώσεις των υπουργών του; Εκφράζουν τη θέση της κυβέρνησής του;», καταλήγει η δήλωση του Δ. Μάντζου.