«Να προσέχετε τους εαυτούς σας», λέει ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο τραγουδιστής, Γιώργος Παπαδόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη δημοσίευση που έκανε το βράδυ της Κυριακής, 21 Δεκεμβρίου, ο ίδιος φαίνεται να βρίσκεται σε νοσοκομείο, έχοντας ορό στο χέρι του, ενώ δεν αποκάλυψε την αιτία πίσω από την νοσηλεία του.

Όπως φαίνεται επέλεξε να στείλει ευχές για τις γιορτές αλλά και ένα ηχηρό μήνυμα στου διαδικτυακούς του φίλους, καθώς με τα χείλη του σχημάτισε τη φράση: «Να προσέχετε τους εαυτούς σας…».

Παράλληλα, στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν στα πλάνα της ημέρας, αλλά έπεσα σε εξαιρετικά χέρια. Ασκληπιείο Βούλας. Καλή δύναμη στο νοσηλευτικό προσωπικό και σε όλους του ασθενείς που νοσηλεύονται τέτοιες μέρες».

