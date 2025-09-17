Όσα αποκάλυψε η Εύη Σαλταφερίδου για τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη συμμετοχή της στο Exathlon.

Στον φακό της εκπομπής «Το ΄χουμε» μίλησε η Εύη Σαλταφερίδου, η οποία αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από το αθλητικό ριάλιτι του Exathlon, λόγω του τραυματισμού της στο πόδι.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στον ΣΚΑΙ, η αθλήτρια, μίλησε για την αποχώρησή της από το παιχνίδι, καθώς κατά τη διάρκεια ενός αγωνίσματος, τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο Γιώργο Καράβα, που «εκτελεί» χρέη παρουσιαστή.

Όσα αποκάλυψε η Εύη Σαλταφερίδου για την εμπειρία της στο Exathlon

Η ίδια λοιπόν, μίλησε στην δημοσιογράφο της εκπομπής Κωνσταντίνα Σαρηγιάννη, αποκαλύπτοντας ορισμένες λεπτομέρειες τόσο για το παιχνίδι, όσο και για τα όσα πρέπει να κάνει για να αποκατασταθεί το πόδι της.

«Είμαι καλά γενικά. Προφανώς, είμαι στενοχωρημένη για όλο αυτό που έχει συμβεί, κυρίως γιατί με πάει πίσω στη δουλειά μου και τη ζωή μου, όχι επειδή έφυγα από ένα παιχνίδι. Παιχνίδι ήταν, ξέρεις ότι έχεις και αυτό το ρίσκο», δήλωσε αρχικά η Εύη Σαλταφερίδου.

Αναφορικά με τον τρόπο που τραυματίστηκε η πρώην παίχτρια του Exathlon, δήλωσε: «Ούτε εγώ δε κατάλαβα πώς έγινε. Δεν έσφιξα τα πόδια μου καλά; Δεν ξέρω, πάτησα στραβά; Μου έφυγε το γόνατο. Το κατάλαβα από την αρχή, ξέρω από ανατομία. Τους το έλεγα, λέω «παιδιά ο χιαστός δεν…». Δυστυχώς έχω ρήξη χιαστού και μηνίσκου».

Όσον αφορά το σήμερα και τα όσα ακολουθούν ύστερα από τον τραυματισμό αποκάλυψε: «Ευτυχώς δεν πονάω τώρα. Τις πρώτες μέρες δεν μπορούσα να περπατήσω. Τώρα αυτές τις μέρες θα προγραμματίσουμε το χειρουργείο».

Σχετικά ωστόσο με το ριάλιτι, απάντησε στην ερώτηση της δημοσιογράφου αναφορικά με το ποιος είναι ο «αγαπημένος της παίχτης»: «Δεν θα πω αγαπημένο παίχτη, θα πω ποιος πιστεύω ότι θα φτάσει πιο κοντά στο τέλος, γιατί πραγματικά είναι καλά παιδιά μέσα», δήλωσε αρχικά και συνέχισε:

«Θα πω τη φίλη μου τη Σταυρούλα, γιατί και καλή παίχτρια είναι και φίλη. Και θα πω και τον Φάνη, γιατί είναι με διαφορά ο καλύτερος».

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής της στο νέο Survivor, η Εύη Σαλταφερίδου δήλωσε: «Δεν θα το έκανα φέτος, γιατί ήδη έχει πάει πίσω όλη μου η χρονιά. Δεν γίνεται, θέλει χρόνο η αποκατάσταση».

Ενώ συγκριτικά για τα δύο ριάλιτι και τα αγωνίσματα είπε: «Εμένα μ’ αρέσουν πιο πολύ του Exathlon οι πίστες, του Survivor, δεν σε άφηναν να τρέξεις τόσο πολύ. Το Exathlon, θέλει αντοχή, δύναμη σε κάποια εμπόδια, θέλει να έχεις δύναμη για το στόχο».

Κλείνοντας, αθλήτρια απάντησε στην ερώτηση της δημοσιογράφου, σχετικά με τον Γιώργο Καράβα στη θέση του παρουσιαστή: «Δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο καλός. Είναι ετοιμόλογος. Δεν σταματούσε το γύρισμα. Πάρα πολύ κοντά στους παίχτες. Ακόμη και τώρα που χτύπησα μου έστειλε μήνυμα «Ευάκι είσαι καλά». Δηλαδή, πάνω απ’ όλα είναι άνθρωπος. Μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το ρόλο».

