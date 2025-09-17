Ο ηθοποιός μοιράστηκε τις δυσκολίες που βίωσε και το μήνυμα αισιοδοξίας του.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, Νίκος Ορφανός, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Power Talk», όπου και προχώρησε σε μια ειλικρινή και συγκινητική εξομολόγηση αναφορικά με την περιπέτεια της υγείας του.

Αρχικά λοιπόν αξίζει να αναφερθεί πως ο Νίκος Ορφανός, λίγες μόλις ημέρες μετά από τον ερχομό της κόρης του, διαγνώστηκε με μια μορφή όγκου στον εγκέφαλο, ο οποίο έπρεπε να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση. Ο ίδιος λοιπόν, μίλησε για την περιπέτειά του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας.

Όσα εξομολογήθηκε ο ηθοποιός στο πλατό του «Power Talk»

Μεταξύ άλλων λοιπόν, ο Νίκος Ορφανός, αποκάλυψε πως μέσα από όσα βίωσε το τελευταίο χρονικό διάστημα, βγήκε πιο δυνατός. Παράλληλα, διευκρίνισε πως ο όγκος με τον οποίο διαγνώστηκε αποτελούσε μια σπάνια περίπτωση και εντοπίστηκε προτού εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

«Με το που το έμαθα, ξέρεις, μπήκα σε μια διαδικασία ενδυνάμωσης και εμψύχωσης του εαυτού μου, γιατί έπρεπε να σταθώ δυνατός και για έμενα και για τους άλλους, όσοι επηρεάζονταν. Την οικογένεια, τον γιο μου, τους γονείς μας, όλο το άμεσο περιβάλλον», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε προσθέτοντας ακόμα: «Έχτισα μια θετική ενέργεια που κάλυψε και την επέμβαση, η οποία ευτυχώς για καλή μου τύχη πήγε εξαιρετικά. Μετά πέρασε ένα διάστημα για να νιώσω ξανά αυτή τη δύναμη. Αυτό συνέβη γιατί είχα φορτσάρει σε ενέργεια και καταλάγιασα και δέχτηκα χιλιάδες μηνύματα αγάπης. Για ένα διάστημα ήμουνα πολύ συναισθηματικά ευάλωτος. Κατάλαβα πόσο σπουδαία είναι κάθε στιγμή που είσαι ζωντανός και υγιής».

Αναφορικά με την επέμβαση στην οποία επεβλήθη για να απαλλαγεί από τον όγκο δήλωσε: «Η επέμβαση έγινε στο εξωτερικό. Ήταν μια σπάνια περίπτωση από όλες τις πλευρές, γιατί δεν εμφανίζεται στις μεσαίες ηλικίες, εμφανίζεται σε παιδία και μεγαλύτερους. Ο όγκος αυτός χαρακτηρίζεται καλοήθης με την έννοια ότι δεν είναι καρκινικό και μπορεί να αφαιρεθεί», δήλωσε και συνέχισε: «Αυτό όμως εξαρτάται από τον όγκο, το σημείο που βρίσκεται την ευαισθησία του ασθενή. Δεν ήταν επέμβαση ρουτίνας. Εμένα ήταν ένας όγκος 2,5 εκατοστά μέσα στην υπόφυση».

Σημείωσε μάλιστα την κρισιμότητα της κατάστασης, υπογραμμίζοντας: «Υπήρχε κίνδυνος καθώς αυτό μεγάλωνε από την ώρα που το ανακαλύψαμε ως τυχαία εύρημα μέσα σε έξι μήνες είχε διπλασιαστεί. Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσει να μου διαταράσσει την όραση και τις ορμόνες. Το προλάβαμε πριν εκδηλώσει συμπτώματα».

«Μην φοβάστε όταν έχετε ένα πρόβλημα, δεν είναι ντροπή. Όταν το μοιράζεσαι, αποφορτίζεσαι και παίρνεις πάρα πολύ δύναμη από ανθρώπους που σε βοηθάνε», κατέληξε ο Νίκος Ορφανός.

