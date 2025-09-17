Η Αθηνά Οικονομάκου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον καναπέ του Buongiorno!

Σήμερα, Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, η Αθηνά Οικονομάκου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno στο Mega, όπου και παραχώρησε στη Φαίη Σκορδά, μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η ηθοποιός, μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε, την οικογένειά της και τα παιδιά της, την επαγγελματική της ζωή και φυσικά τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Αρχικά λοιπόν η γνώστη ηθοποιός και επιχειρηματίας, μίλησε στην παρουσιάστρια για τον τρόπο με το οποίο διαχειρίζεται την καθημερινότητα , την ανάγκη της για ισορροπία στη ζωή της και τα παιδιά της: «Έχω μια εσωτερική δύναμη, νιώθω ότι πατάω στα πόδια μου, ξέρω τι θέλω και τι κάνω και έχω μια ισορροπία, που δύσκολα ταράζεται. Υπάρχουν δυσκολίες επί μονίμου βάσεως. Προσαρμοστήκαμε και εμείς και τα παιδιά πολύ εύκολα τώρα στο σχολείο. Η μικρή πήγε προ-νήπιο τώρα».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης μάλιστα, οι δύο γυναίκες, μίλησαν για τα δύσκολα χρόνια που βίωσε η ηθοποιός μεγαλώνοντας, ενώ η ίδια προχώρησε και σε ορισμένες αποκαλύψεις:

«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως. Και να φαινόταν ότι ήμουν στο φως τα προηγούμενα χρόνια, το θέμα είναι πως είσαι στον πυρήνα σου. Υπήρχαν σκοτάδια και πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν έχω περάσει εύκολα στη ζωή μου. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι δύναμης που έχω οφείλεται στις δύσκολες στιγμές που έχω περάσει και έπρεπε να είμαι δυνατή. Ζουν σε μια όμορφη οικογένεια, έχουν τα πάντα τα παιδιά μου. Έξω δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Μπρούνο έχει ιδρύσει έναν φιλανθρωπικό οργανισμό με ακαδημίες μπάσκετ με τον κολλητό του σε διάφορες χώρες. Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις σε χώρες όπως η Κένυα», ανέφερε μεταξύ άλλων η Αθηνά Οικονομάκου.

Παράλληλα, σε σχέση με τον σύντροφό της, η ίδια αποκάλυψε πως έχει γίνει πρόταση γάμου. «Πρόταση γάμου έγινε ναι. Εξαρχής ήταν τόσο έντονο που δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι περάσαμε το στάδιο της γνωριμίας κλπ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που έχει συμβεί σε εμένα είναι κάτι μαγικό και εύχομαι να κρατήσει για πάντα, ήταν καρμικό. Δεν υπήρχε ποτέ να σκεφτούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα, είχε μια ροή που δεν σκέφτηκα τίποτα και ούτε ξέρω πώς έγιναν τα πράγματα».

Ενώ έσπευσε να συμπληρώσει: «Η πρόταση γάμου δεν σημαίνει κάτι για εμένα. Έχω τόσες όμορφες στιγμές να θυμάμαι. Δεν σήμαινε κάτι ο γάμος για εμένα από πάντα, όσοι είχα σχέση για γάμο με ήθελαν. Δεν με έχει απασχολήσει, δεν το κυνήγησα ποτέ. Το πώς θα γίνει και τι θα γίνει δεν με απασχολεί τίποτα, ό, τι γίνει, εμένα με νοιάζουν οι όμορφες στιγμές τίποτα άλλο».