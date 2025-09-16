Όσα αποκάλυψε ο Ηλίας Μπόγδανος μετά την πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, ο Ηλίας Μπόγδανος, μίλησε πρώτη φορά για την πρόταση γάμου που έκανε στην εκλεκτή της καρδιάς του.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ίδιος αναφέρθηκε στο βράδυ που ζήτησε από την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου να γίνει η γυναίκα του, ενώ δήλωσε πως η πρόταση έγινε με το δαχτυλίδι που η ίδια ήδη φορούσε.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ηλία Μπόγδανου

Ο Ηλίας Μπόγδανος, λοιπόν, μίλησε στον φακό του Buongiorno και δήλωσε στην ρεπόρτερ της εκπομπής: «Δεν είχα δαχτυλίδι. Μου βγήκε γιατί ήμασταν σε ένα γάμος ενός πάρα πολύ καλού μας φίλου, το ένιωσα και το έκανα, αυθόρμητα. Κοίταξα τον φίλο μου τον Νίκο και του είπα «νιώθω ότι θέλω να κάνω αυτό το πράγμα» και μου λέει «μην το σκέφτεσαι καν». Εκεί που σκύβω της έβγαλα το δαχτυλίδι που φόραγε, εντάξει αυτό είναι λίγο περίεργο, ενώ, δεν είχα προγραμματίσει κάτι. Δεν έχουμε συζητήσει ούτε το πότε ούτε το πώς και τα λοιπά».

Και συνέχισε μάλιστα λέγοντας: «Και οι δύο κοινωνικά παιδιά είμαστε, έχουμε μεγάλο κύκλο οπότε πιστεύω θα είναι οκ. Δεν έχουμε σκεφτεί ούτε για κουμπάρους, πιθανόν να είναι και η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, δεν ξέρω. Όταν γνώρισα την Αλεξάνδρα πίστευα ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου, έχουμε περάσει πάρα πολλά και το παιχνίδι που έφυγα το έδεσε όλο αυτό».

Ενώ αναφορικά το ενδεχόμενο επιστροφής του σε κάποιο από τα ριάλιτι του Survivor ή στο Exathlon, δήλωσε πως πλέον η ζωή του έχει πάρει μια νέα τροπή: «Δεν θα σκεφτόμουν να ξαναπάω στο Survivor, όπως και στο Exathlon δεν πήγα, πλέον η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Χωρίς να λέω ότι είναι κατακριτέο να το κάνει κάποιος, αλλά εγώ δεν μπορώ να φύγω πάλι».