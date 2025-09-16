Ο Ηλίας Μαμαλάκης στο φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα»!

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο γνωστός μάγειρας, Ηλίας Μαμαλάκης, κατά τη διάρκεια της οποίας, αναφέρθηκε στον πρόβλημα υγεία που τον ταλαιπωρεί, την Βέφα Αλεξιάδου, αλλά και την πικρία που έχει αποκομίσει από ορισμένα πρόσωπα στη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, ο Ηλίας Μαμαλάκης, μίλησε με τον ρεπόρτερ της εκπομπής «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στον Alpha.

Όσα αποκάλυψε ο Ηλίας Μαμαλάκης

Πριν από όλα λοιπόν, ο γνωστός μάγειρας, αναφέρθηκε στα παιδιά της συντρόφου του και στο γεγονός πως ο ίδιος δεν κατάφερε να αποκτήσει τα δικά του: «Δεν είχα την τύχη να γίνω βιολογικός πατέρας. Η Ντορίτα έχει τρία παιδιά και είναι η οικογένεια μου. Είναι η αγάπη που χάρηκα που τη βρήκα στη ζωή μου».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, η συζήτηση στράφηκε προς την υγεία του Ηλία Μαμαλάκη, οπότε και αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες αναφορικά με την περιπέτεια που αντιμετώπιζε το τελευταίο χρονικό διάστημα: «Ταλαιπωρούμαι! Δεν είναι ατυχίες, ήταν σοβαρά πράγματα. Και ακόμα δεν έχω τελειώσει με αυτά τα πράγματα! Κόλλησα ένα βακτήριο που λέγεται κλωστηρίδιο, το οποίο είναι θανατηφόρο! Με πήραν από το ξενοδοχείο με το ασθενοφόρο, με πήγαν στο νοσοκομείο της Λευκωσίας και έμεινα 11 μέρες στην εντατική. Βγήκα κουρέλι!».

Παράλληλα, δεν δίστασε να αποκαλύψει, πως στη ζωή του αισθάνεται πικραμένος και ιδιαίτερα από τρεις δημοσιογράφους, στους οποίους παλαιότερα είχε προσφέρει τη βοήθειά του: «Έχω μια πίκρα μεγάλη. Γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου, που ήταν χαρούμενοι μαζί μου και με εκτιμούσαν και έδωσα και εγώ ένα κομμάτι του εαυτού μου, τους αγκάλιασα. Αυτοί, όμως, με είχαν αγκαλιάσει γιατί ήθελαν μια εξυπηρέτηση από μένα. Όταν τους την έκανα την εξυπηρέτηση, αφιλοκερδώς, έστριψαν και εξαφανίστηκαν. Αυτή είναι μεγάλη πίκρα».

Τέλος, αναφερόμενος στην αγαπημένη του συνάδελφο και φίλη, Βέφα Αλεξιάδου μοιράστηκε ορισμένες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, ενώ δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για την απώλειά της: «Νομίζω ότι όταν πρωτοβγήκα, με αντιπάθησε. Επειδή εγώ ταξίδευα και ξεκίνησε και η κακομοίρα η Βέφα. Πήγε ένα ταξίδι στη Σαντορίνη, στο οποίο κουράστηκε πολύ – ήταν και μεγάλη γυναίκα – και δεν ξανάκανε. Προς το τέλος, όμως, όταν βγήκα το πιο δημοφιλές πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, εκεί μέσα στο θέατρο που είμαστε, ήρθε και μου έδωσε συγχαρητήρια. Που σημαίνει ότι μαλάκωσαν τα πράγματα».

Ολοκληρώνοντας μάλιστα σημείωσε και ορισμένες λεπτομέρειες αναφορικά με τα τελευταία επαγγελματικά βήματα της συναδέλφου του: «Η Βέφα Αλεξιάδου με πήρε τηλέφωνο στα τελευταία και μου είπε ότι παρουσιάζει βιβλίο το οποίο είναι για τη ζωή της. Σηκώθηκα και πήγα, ήταν όμως πολύ στενάχωρα! Δεν υπήρχε κανένας από τον κύκλο μας και «έλιωσε» στη στεναχώρια. «Σε μένα που έχω δώσει τόσα βιβλία και τόσα νοικοκυριά έχουν βασιστεί πάνω μου, να μην έρθει κανένας; Αυτό είναι πίκρα», μου είπε».

Ενώ, αναφορικά με την είδηση πως ορισμένα από τα προσωπικά αντικείμενα της ίδια πλέον πωλούνται, ο Ηλίας Μαλάκης, απάντησε εμφανώς επηρεασμένος: «Μου έρχονται δάκρυα. Δείχνει μία μεγάλη έλλειψη σεβασμού, γιατί αυτός που τα βρήκε στο σπίτι της και τα πήρε και τα πήγε στον παλιατζή, πήρε 10 ευρώ. Κι εγώ έχω την ίδια ανησυχία. Θα τα αφήσω όλα στη γυναίκα μου και θα της δώσω εντολή, ξεχωριστά από την διαθήκη, τι θέλω να κάνει, όποτε νομίζει εκείνη ότι θέλει να το κάνει».