Τι δήλωσε η παρουσιάστρια για τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Ο γνωστός δικηγόρος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, βρέθηκε στην εκπομπή «Super Katerina» και ρώτησε την Κατερίνα Καινούργιου για τις φήμες που κυκλοφορούν και θέλουν την παρουσιάστρια να περιμένει το πρώτο της παιδί.

«Να ρωτήσω και κάτι, ανθρώπινα, επειδή είναι η πρώτη φορά;», είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος απευθυνόμενος στην Κατερίνα Καινούργιου, με εκείνη να αποκρίνεται: «Βεβαίως».

«Διάβασα κάτι ευχάριστα για εσάς. Ισχύουν; Θα χαρώ πάρα πολύ αν ισχύουν», ρώτησε στη συνέχεια την παρουσιάστρια ο γνωστός δικηγόρος, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που τη θέλουν να περιμένει το πρώτο της παιδί με τον μέλλοντα σύζυγό της.

«Κύριε Δημητρακόπουλε, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν είναι, και πρέπει, και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ τους τηλεθεατές. Αλήθεια σας λέω. Ξέρω ότι το λέτε από την καρδιά σας», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Εύχομαι να συμβεί, γιατί θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο», ανταπάντησε ο γνωστός δικηγόρος, με την Κατερίνα Καινούργιου να τον ευχαριστεί, και να προσθέτει ότι «το είπατε πολύ γλυκά, και το εκτιμώ πολύ».