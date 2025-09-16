Η απόλυτη ελληνίδα σταρ έκανε δηλώσεις μετά τη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο.

Η Άννα Βίσση μίλησε το βράδυ της Δευτέρας στην Αίγλη Ζαππείου, με αφορμή τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη συνταγή της επιτυχίας της, που –όπως τόνισε– βασίζεται στη γυμναστική και τη σωστή διατροφή.

Η ίδια σημείωσε ότι η διαχείριση της επιτυχίας απαιτεί προσπάθεια, ενώ μίλησε ξανά για τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα. «Η Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι πριν από την εκδήλωση συνάντησε τη μητέρα της, 94 ετών, η οποία τη συμβούλεψε να παραμείνει ταπεινή. «Δεν θέλω να αισθάνομαι ότι όλα περιστρέφονται γύρω από εμένα. Είναι μια ευλογία και δικαίωση», είπε.

Για τη φυσική της κατάσταση ανέφερε: «Δεν υπάρχει μυστικό. Γυμναστική και καλή διατροφή, αλλιώς δεν αντέχεις να τραγουδάς τρεισήμισι ώρες. Είμαι αγνή, χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα».

Με χιούμορ σχολίασε και την ηλικία της: «Πλησιάζω σε μια δύσκολη ηλικία, αλλά δεν την αισθάνομαι. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι. Θα συνεχίσω όσο μου δίνει η μουσική φτερά».