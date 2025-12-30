Το μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όσα είπε για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας.

Στις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας οι οποίες «δεν υπήρξαν ποτέ πιο δυνατές» αναφέρθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο μήνυμά της για το 2026.

Όπως σημειώνει η Αμερικανίδα διπλωμάτης «προς όλους τους εταίρους μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εύχομαι Καλή Χρονιά! Το 2026 θα είναι μια χρονιά εορτασμού και ανανέωσης της κοινής μας δέσμευσης στις δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: την ελευθερία, τη δημοκρατία και τις ευκαιρίες. Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμη περισσότερο τη χρονιά που έρχεται».

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/2006039783936577668}