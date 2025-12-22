Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Ashes of Ares, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Το δίδυμο των Matt Barlow και Freddie Vidales (πρώην Iced Earth) θα μοιραστεί τη σκηνή με τους Helloween και Saxon, σε μια βραδιά που συμπυκνώνει την ιστορία και το παρόν του heavy metal.

Οι Ashes of Ares δημιουργήθηκαν το 2012 από τον Matt Barlow, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμβληματικές φωνές της αμερικανικής metal σκηνής, τον Freddie Vidales (και οι δύο πρώην μέλη των Iced Earth), καθώς και τον Van Williams των Nevermore. Το συγκρότημα γεννήθηκε από την κοινή τους επιθυμία να δημιουργήσουν έναν ήχο που αντανακλά τις προσωπικές τους επιρροές και το καλλιτεχνικό τους όραμα.

Το ομώνυμο ντεμπούτο τους κυκλοφόρησε το 2013 και κέρδισε άμεσα το κοινό στις ΗΠΑ και την Ευρώπη με τις εκρηκτικές ζωντανές τους εμφανίσεις. Μετά την αποχώρηση του Van Williams το 2017, οι Barlow και Vidales συνέχισαν ως δίδυμο, κυκλοφορώντας το Well Of Souls (2018), ένα άλμπουμ με πιο έντονο και δυναμικό ήχο, και το Emperors And Fools (2022), που σηματοδότησε μια νέα εξέλιξη στον ήχο του συγκροτήματος.

Το περασμένο καλοκαίρι επέστρεψαν με το τέταρτο άλμπουμ τους, New Messiahs, έναν δίσκο που συνδυάζει ένταση και μελωδία, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως ένα από τα πιο συνεπή και δημιουργικά σχήματα του σύγχρονου heavy metal.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, μαζί με τους θρυλικούς Helloween και Saxon, οι Ashes of Ares θα παρουσιάσουν ένα σετ αντάξιο της πορείας τους στο heavy metal.

{https://youtu.be/lruVaOJcC0s?si=SOfDQmfBY-7prlJ4}



Πληροφορίες

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 60€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 150€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Helloween, Saxon, Ashes of Ares (10/7, Πλατεία Νερού) + Sabaton, Savatage, Epica (25/7, Πλατεία Νερού) προς 90€ (όφελος 30€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο Release Athens

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.