Aναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΠΑΠ τον πίνακα των κερδών της 52ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, της τελευταίας για το 2025.

Στην 52η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 23328, σειρά η 9η και στοιχείο το Ε. Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί και έτσι υπάρχει νέο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.150.000 ευρώ.

Ο αριθμός 23328 σε όλες τις σειρές εκτός από την 8η, 9η και 10η και στοιχεία Α - Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κερδίζει ο αριθμός 63225 σε όλες τις σειρές.

Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι: 15268, 18052, 34020, 39198, 46085, 50302, 53451, 70372 και 79141.