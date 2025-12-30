Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους και πήρε εξιτήριο, ο Γιάννης Τσουκαλάς επέστρεψε στην Ελλάδα.

Ένα σοκαριστικό επεισόδιο έλαβε χώρα μετά τη λήξη αγώνα kick boxing στη Σερβία, όταν άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν σε έλληνα αθλητή με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Είχε προηγηθεί η θριαμβευτική νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με νοκ άουτ απέναντι στον Σέρβο αντίπαλό του

Βίντεο που κατέγραψαν θεατές δείχνουν τον Τσουκαλά να πανηγυρίζει τη νίκη του επί του Βαχίντ Κιτσάρα, όταν μέλη της αντίπαλης πλευράς μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και του επιτίθενται, τραυματίζοντάς τον, ευτυχώς όχι σοβαρά.

{https://www.instagram.com/reel/DS2Hr4miG85/?utm_source=ig_embed}

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ, προκαλώντας γενικευμένη σύρραξη.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να επαναφέρουν την τάξη, επικαλούμενοι ανεπαρκή στελέχωση του προσωπικού ασφαλείας για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού.

Ο Έλληνας αθλητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, όπου υποβλήθηκε προληπτικά σε ιατρικές εξετάσεις. Αφού διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.

