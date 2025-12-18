Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, θα ζήσουμε μια απόλυτα καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά στην Πλατεία Νερού.

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Thievery Corporation, The Wailers και BALTHVS, το Σάββατο 11 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, σε μια απόλυτα καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου οι σύγχρονες, ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας σκηνής συναντούν τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley.

Μια μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το ξεκίνημα του φεστιβάλ, από την οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι πρώτοι, άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη διαδρομή του, έχοντας μαζί τους τη σπουδαιότερη reggae μπάντα όλων των εποχών σε ένα set γεμάτο από τις αξέχαστες επιτυχίες του θρυλικού Τζαμαϊκανού μουσικού, καθώς και ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ονόματα του psychedelic funk / R&B στερεώματος.

Οι Thievery Corporation, το πρωτοποριακό ντουέτο από την Washington που ιδρύθηκε το 1995 από τους Rob Garza και Eric Hilton, αποτελούν μία από τις σταθερές αξίες της σύγχρονης electronica εδώ και τρεις δεκαετίες.

Με αφετηρία τη βαθιά τους αγάπη για τη βραζιλιάνικη μουσική και εμπνευσμένοι από τη DIY φιλοσοφία της punk σκηνής της πόλης τους, δημιούργησαν από νωρίς τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να διατηρήσουν ακέραιη την καλλιτεχνική τους ανεξαρτησία για τριάντα ολόκληρα χρόνια.

Με μια ανεξάντλητη δεξαμενή επιρροών που εκτείνεται από την dub και τη reggae έως τη jazz, τη bossa nova, το hip hop και την ανατολίτικη μουσική, οι Thievery Corporation όχι μόνο εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα του χώρου τους, αλλά καθόρισαν και τη downtempo / trip hop σκηνή με τις καινοτόμες παραγωγές και τα εξαιρετικά τραγούδια τους. Από το κλασικό Sounds From The Thievery Hi-Fi (1996) μέχρι τα Mirror Conspiracy (2000), The Richest Man In Babylon (2002), The Cosmic Game (2005), με τη συμμετοχή των Flaming Lips και του David Byrne, καθώς και τα πιο πρόσφατα The Temple of I & I (2017) και Treasures From the Temple (2018), το ντουέτο έχει δημιουργήσει έναν από τους πιο αξιοζήλευτους καταλόγους της εποχής του.