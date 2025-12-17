«Άννα Βίσση Καλλιμάρμαρο 2025» - αποκλειστικά στο MEGA

Μια ακόμα βραδιά, που έγραψε ιστορία στο Καλλιμάρμαρο, «ζωντανεύει» στο MEGA λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 22:10, την ημέρα των γενεθλίων της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, το MEGA θα μεταδώσει, αποκλειστικά, την τελευταία συναυλία-ορόσημο της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Μια συναυλία που, τον Σεπτέμβριο του 2025, παρέσυρε χιλιάδες ανθρώπους σε ένα κοινό παλμό.

Η Άννα Βίσση μοιράζεται με το κοινό μια μουσική εμπειρία που συνδέει δεκαετίες δημιουργίας. Καθηλωτικές ερμηνείες, τραγούδια που αφηγούνται μικρές και μεγάλες στιγμές και αποτυπώνουν τη διαδρομή μιας καλλιτέχνιδας, που συνεχίζει να εξελίσσεται, χωρίς να χάνει τίποτα από τη δύναμη, την αμεσότητα και την ερμηνευτική της δεινότητα.

Οι τηλεθεατές του MEGA θα ζήσουν την Άννα Βίσση όπως πραγματικά είναι στη σκηνή: απρόβλεπτη, εκρηκτική και αφοπλιστικά αληθινή. Η Άννα Βίσση ξεδιπλώνει το πλούσιο ρεπερτόριό της σε ένα φαντασμαγορικό show, που επανασυστήνει αγαπημένα τραγούδια δίνοντάς τους νέα ορμή και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ηλεκτρίζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.