Η Άννα Βίσση έκλεισε τα 68 της χρόνια και συνεχίζει τη μοναδική της καριέρα.

Γενέθλια έχει σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, η Άννα Βίσση.

Η Άννα Βίσση ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά το 1973, σε ηλικία 16 ετών, όταν μετακόμισε στην Ελλάδα και υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI.

Το 1977 κέρδισε την 1η θέση στο 19ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι Ας Κάνουμε Απόψε Μιαν Αρχή και κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τον ίδιο τίτλο.

Και από τότε έχει κάνει επιτυχίες, για αυτό την χαρακτηρίζουν πολλοί «απόλυτη Ελληνίδα σταρ».

{https://www.tiktok.com/@vissitok/video/7585714265672273174}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Άννα Βίσση έκλεισε τα 68 της χρόνια και συνεχίζει τη μοναδική της καριέρα. Το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται στην Αθήνα, γεμίζει ασφυκτικά σε κάθε της εμφάνιση.

Η κόρη της Άννας Βίσση, Σοφία Καρβέλα, μαζί με τα παιδία της θέλησε να κάνει η έκπληξη στην τραγουδίστρια επί σκηνής, με την καλλιτέχνιδα να συγκινείται και όλοι μαζί να τραγουδούν και να της εύχονται χρόνια πολλά.

{https://www.tiktok.com/@alexalexzafi/video/7585721416088161559}