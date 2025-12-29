Όσα έγραψε ο Θ.Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς.

Ολοένα και «φουντώνουν» οι προβλέψεις για χιόνια την Πρωτοχρονιά ακόμη και στην Αττική. Είναι όμως έτσι; Ας δούμε τι γράφει ο Θ.Κολυδάς:

«Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Λίγες νεφώσεις ταξιδεύουν πάνω από τη χώρα, πιο πυκνές στα ανατολικά και νότια, αφήνοντας τοπικές βροχές στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ στα ορεινά το χιόνι κάνει διακριτικά την εμφάνισή του» και συνεχίζει ο Θοδωρής Κολυδάς:

«Οι βοριάδες πνέουν ήπια κρατώντας τον αέρα καθαρό και τη θερμοκρασία σε χαμηλά, πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και καθώς η νύχτα απλώνεται, ο παγετός στα ηπειρωτικά –πιο έντονος στα βόρεια– θυμίζει πως ο νέος χρόνος ξεκινά με χειμωνιάτικη διάθεση και γαλήνη. Χρόνια Πολλά».

{https://x.com/KolydasT/status/2005670909839868363}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ίσως για λίγο χιονίσει και στη Πάρνηθα

Πάντως σύμφωνα με τον Θ.Κολυδά το βράδυ της Τετάρτης ίσως έχουμε και λίγο χιόνι και στην Πάρνηθα. Όπως γράφει «Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εμφανιστούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικ΄ςη χώρας και της Εύβοιας, δίνονας καθαρά χειμερινό τόνο στη ημέρα. Ίσως για λίγο χιονίσει και στη Πάρνηθα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι 4-6 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση στα 7 μποφόρ».