Σε μια προσωπική τοποθέτηση προχώρησε ο ηθοποιός Γιώργος Χρυσοστόμου, αναφορικά με τα βίντεο που αναρτώνται από παραστάσεις στο διαδίκτυο.

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο ηθοποιός Γιώργος Χρυσοστόμου στον φακό της εκπομπής Buongiorno του MEGA και στο δημοσιογράφο Άρη Καβατζίκη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνική δικτύωσης και στην επιρροή που έχουν, ενώ εκφράστηκε έντονα και για βίντεο στην πλατφόρμα του Tik Tok, όπου απεικονιζόταν ο ίδιος παρά τη θέλησή του.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή ο Γιώργος Χρυσοστόμου, με το ηθοποιό Μάκη Παπαδημητρίου, μίλησαν τόσο για τα social media, όσο και για την επαγγελματική τους πορεία.

Η αντίδραση του ηθοποιού για τα βίντεο του Tik Tok

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου λοιπόν, αναφερόμενος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρίνισε πως ποτέ δεν είχε ιδιαίτερη επαφή με το κομμάτι: ««Εγώ δεν ήμουν στα social media και μπήκα. Εγώ δεν είχα ποτέ μου Facebook και τώρα άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Δεν σου κρύβω ότι παρατηρώ ένα μέτριο επίπεδο παιδείας, και όχι μόρφωσης απαραίτητα. Πέρασα μια φάση που ήθελα να το κλείσω τελείως, μπορεί να μου ξανά έρθει. Επιστημονικώς αποδεδειγμένο και το έχω συζητήσει με νευροψυχίατρο αυτό.», είπε μεταξύ άλλων.

Και συνέχισε: «Εμένα αυτό με στρέσαρε, μου δημιούργησε ταχυπαλμίες, σταμάτησα το σκρολάρισμα».

Αναφορικά ωστόσο με το βίντεο του Tik Tok στο οποίο απεικονιζόταν ο ίδιος και έγινε viral, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα σου πω κάτι για το TikTok. Με τραβούσανε βίντεο στους Όρνιθες να είμαι ημίγυμνος – πέρα των υποκλίσεων. Αυτό εμένα δεν με ρώτησαν, αν μου αρέσει το τραγούδι. Δεν ακούω Heavy Metal, δεν έχει να κάνει με το λαϊκό κομμάτι.Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε τραγούδι, για να μην παρεξηγηθεί ο καλλιτέχνης. Εμένα δε με ρωτάει κανείς αν θέλω να μπει η περσόνα μου με ένα τραγούδι που δεν έχω επιλέξει εγώ».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα ζήτημα για το ποια κομμάτια βγαίνουν από τον εαυτό μου χωρίς να με ρωτήσει κανένας. Απλώς μετά πάμε στο κομμάτι «γλεντάμε τον Γιώργο», κάνουμε κι ένα ειρωνικό σχόλιο, ανεβαίνουν οι αναπαραγωγές στον Θεό κι όλοι είναι χαρούμενοι, εκτός από μένα που είμαι αντικείμενο».

«Δεν το δέχομαι ότι «έτσι είναι τα social». Έρχονται φίλοι έτσι χαρούμενοι και μου λένε «κοίτα εδώ, σε γλεντάνε». Εγώ δεν πρόκειται να ανοίξω ποτέ TikTok. Ναι αλλά δεν μου αρέσει, σόρρυ ε. Έχω κάθε δικαίωμα γιατί μπορεί να έρθει κάποιος και να πει «δουλειά του είναι πληρώνεται». Δεν πληρώνομαι για να βγαίνω στο TikTok αλλά ερχόταν ο άλλος και μου έδινε 100 ευρώ το βιντεάκι να το συζητάγαμε», πρόσθεσε ακόμη.

Μάλιστα, ο ηθοποιός, με αφορμή τη συζήτηση που είχαν οι τρεις συνομιλητές, εξέφρασε και μερικές σκέψεις του: «Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά να βγω σε παράσταση και να φαίνεται μέρος του σώματός μου το οποίο μπορεί να σχολιαστεί. Απαγορεύεται τελείως με νομικές κυρώσεις να με βγάζεις βίντεο χωρίς να το θέλω. Γιατί αν εγώ βγάλω βίντεο στο δρόμο θα με περάσεις για κάποιο περίεργο, θα μου κάνεις καταγγελία και επειδή με ξέρουν 10 άνθρωποι θα μου κάνεις και ένα cancel αν εγώ τραβάω εσένα που σε θαυμάζω για τον Χ,Ω λόγο. Αλλά αυτό γιατί δεν ισχύει για εμένα;»

Ενώ ολοκληρώνοντας, αποκάλυψε πως σε δύσκολες στιγμές, είχε σκεφτεί να μην ξανά εμφανιστεί σε παράσταση: «Και με στεναχωρεί και με τρομάζει γιατί μερικές φορές σε κρίσεις πανικού σκέφτηκα να μην ξαναπαίξω σε παράσταση γιατί φοβήθηκα. Είναι από τις σκέψεις που μπορεί να σου περάσει αστραπιαία από το μυαλό. Εμείς στις «Πέτρες» σταματούσαμε την παράσταση. Κινητό; Όλοι έξω. Το λέω και φωνάζω να το πουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι αν βγαίνει κινητό να σταματάμε την παράσταση. Χάνεται η μαγεία. Δεν καταλαβαίνεις πόσο ωραία είναι η παράσταση όταν για 1,5 ώρα έχει ησυχία».