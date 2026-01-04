Αναλυτικά ο καιρός μέχρι και τα μέσα του Γενάρη. Η ανάλυση του Σάκη Αρναούτογλου.

Με βροχές στα ΒΔ της χώρας θα κυλήσει ο καιρός της Δευτέρας, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι θα έχουμε και αυξημένη υγρασία.

Ειδικότερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο, ενώ κατά τόπους στα βόρεια ανατολικά νησιωτικά θα έχουμε και εκεί βροχές. Το βράδυ στα ΒΔ ο καιρός θα ενταθεί και στην Αττική ίσως έχουμε λίγες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι και θα είναι ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει τους 16 βαθμούς, στα νότια τους 18 και στα βόρεια από 9 έως και 13 βαθμούς. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και στα ανατολικά από 16 έως και 18.

Τα Θεοφάνια στα δυτικά της χώρας θα έχουμε έντονες βροχές μέχρι και τη δυτική Στερεά, ενώ και στη Θράκη θα έχουμε φαινόμενα. Στην Αττική ίσως βρέξει τοπικά και για λίγο.

Την Τετάρτη οι βροχές θα διατηρηθούν στη δυτική Ελλάδα, ενώ χιόνια θα έχουμε στα ορεινά της ΒΔ Ελλάδας.

Την Πέμπτη θα έχουμε νέες χιονοπτώσεις στην Ήπειρο, στην Δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της Δυτικής Θεσσαλίας, στην Πελοπόννησο και στη ΒΔ Στερεά. Βροχές θα έχουμε και στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Παρασκευή θα έχουμε εκ νέου βροχές στα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου η τάση του καιρού μέχρι και τις 14/1 θα έχουμε δυνατές βροχές στις 11/1 με 12/1 νέες χιονοπτώσεις.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=PEF1jNJTdBc}