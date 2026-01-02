Ποια προγράμματα κέρδισαν την προτίμηση του κοινού και βρέθηκαν στην κορυφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το MEGA επιβεβαίωσε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στο τηλεοπτικό τοπίο, παραμένοντας ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της χρονιάς που πέρασε.

Επενδύοντας σε ένα πλήρες και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, ο σταθμός κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών, προσφέροντας περιεχόμενο που συνδυάζει την έγκυρη και γρήγορη ενημέρωση, την ποιοτική μυθοπλασία και την ψυχαγωγία που ξεχωρίζει.

Η ενημέρωση του MEGA διατήρησε τα σκήπτρα της τηλεθέασης τη χρονιά που πέρασε, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» να σημειώνει ρεκόρ πενταετίας σε μέσο μερίδιο δελτίου ειδήσεων στην ελληνική τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση των τηλεθεατών όλα αυτά τα χρόνια.

Η επιτυχία του MEGA αποτυπώνεται στα προγράμματα που ακολουθούν, τα οποία κέρδισαν την προτίμηση του κοινού και βρέθηκαν στην κορυφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους:

Μυθοπλασία που κάνει τη διαφορά

Το MEGA διατήρησε την περίοπτη θέση του στην τηλεοπτική δραματουργία, αποδεικνύοντας πως η μυθοπλασία έχει συνδεθεί διαχρονικά και άρρηκτα με την ταυτότητα του σταθμού, προσφέροντας σειρές υψηλών προδιαγραφών που σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Άγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον Ουρανό»: Η ιστορική βιογραφική σειρά του MEGA αναδείχτηκε στη δημοφιλέστερη δραματική σειρά στην ελληνική τηλεόραση το 2025, με μέσο μερίδιο 24,9% στο γενικό σύνολο και 23,4% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η τελευταία σεζόν για τη ζωή του «Αγίου Παϊσίου» εκτοξεύτηκε σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα σε ποσοστό 32,1%, ενώ το τελευταίο επεισόδιο κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις με 36,2% στο σύνολο και αγγίζοντας σε επιμέρους κοινό ποσοστό 46,4%.

«Μια Νύχτα Μόνο»: Η δραματική σειρά που άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time, τη σεζόν 2025-2026, ήταν η πρώτη επιλογή στη ζώνη μετάδοσής της τόσο στο σύνολο του κοινού με μέσο μερίδιο 20,2% , όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,2% . Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η νέα πρόταση μυθοπλασίας του MEGA κατέγραψε 30,2% , με τη διαφορά από τον ανταγωνισμό στο γενικό σύνολο να ξεπερνά τις 5,3 μονάδες .

Η δραματική σειρά που άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time, τη σεζόν 2025-2026, ήταν η πρώτη επιλογή στη ζώνη μετάδοσής της τόσο στο σύνολο του κοινού με μέσο μερίδιο , όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με . Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, η νέα πρόταση μυθοπλασίας του MEGA κατέγραψε , με τη διαφορά από τον ανταγωνισμό στο γενικό σύνολο να ξεπερνά τις . «Η γη της ελιάς»: Η κλασική αγαπημένη της prime time, η μακροβιότερη δραματική σειρά που συνεχίζει να προβάλλει νέα επεισόδια στην ελληνική τηλεόραση, εξακολουθεί να συγκινεί το τηλεοπτικό κοινό και να κατακτά πρωτιές. Το 2025, η καθημερινή σειρά του MEGA βρέθηκε στην κορυφή με 18,6% στο γενικό σύνολο. Σε επιμέρους κοινό, η «Γη της ελιάς» άγγιξε το 27,5% .

Η κλασική αγαπημένη της prime time, η μακροβιότερη δραματική σειρά που συνεχίζει να προβάλλει νέα επεισόδια στην ελληνική τηλεόραση, εξακολουθεί να συγκινεί το τηλεοπτικό κοινό και να κατακτά πρωτιές. Το 2025, η καθημερινή σειρά του MEGA βρέθηκε στην κορυφή με στο γενικό σύνολο. Σε επιμέρους κοινό, η «Γη της ελιάς» άγγιξε το . «Έχω Παιδιά»: Η σειρά που έβαλε ξανά την κωμωδία στον τηλεοπτικό χάρτη, με το ιδιαίτερο στιλ και την ξεκαρδιστική ματιά στα ενδότερα της ελληνικής οικογένειας, το «Έχω παιδιά», βρέθηκε στο Top 3 των δημοφιλέστερων κωμικών σειρών για το 2025. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό (γυναίκες 25-44), κατέκτησε την κορυφή με ποσοστό 17,8%.

Ρεκόρ τηλεθέασης για το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά»

Η νοσταλγία και η συγκίνηση συνάντησαν τη χαρά και τα χαμόγελα σε μια ξεχωριστή βραδιά που ήρθε για να γιορτάσει τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρεμιέρα μιας σειράς ορόσημο για την ελληνική τηλεόραση.

Το «Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» αναδείχθηκε στο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς συγκεντρώνοντας τηλεθέαση 49,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 42,9% στο σύνολο του κοινού.

Η κάλυψη του Reunion εκτοξεύτηκε σε περισσότερους από 3,8 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους νεανικό κοινό το πρόγραμμα του MEGA κατέγραψε το εντυπωσιακό 84,9%.