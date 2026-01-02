Πριν από λίγο καιρό η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς είχε συλληφθεί για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η υπερβολική δόση φέρεται να είναι η αιτία θανάτου της 34χρονης κόρης του ηθοποιού Τόμι Λι Τζοουνς.

Η Βικτόρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με ηχογραφημένο μήνυμα από την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Η 34χρονη βρέθηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont και κηρύχθηκε νεκρή επί τόπου από τους διασώστες που έσπευσαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης καταγράφηκε ως «κωδικός 3 για υπερβολική δόση, αλλαγή χρώματος», σύμφωνα με το ηχητικό μήνυμα της υπηρεσίας Broadcastify που επικαλείται το TMZ.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε ιατρικό επείγον περιστατικό στο ξενοδοχείο γύρω στις 3:14 π.μ. Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, ήταν νεκρή όταν έφτασαν, ανέφερε η υπηρεσία.

Την επίσημη αιτία θανάτου ωστόσο θα καθορίσει ο ιατροδικαστής, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο για να διερευνήσει το περιστατικό.

Πριν από λίγο καιρό η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς είχε συλληφθεί για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά. Ήταν μία μόνο από τις τρεις συλλήψεις τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Τον Απρίλιο, είχε συλληφθεί στην κομητεία Νάπα για παρεμπόδιση της εκτέλεσης καθήκοντος αστυνομικού, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η Τζόουνς συνελήφθη ξανά στην κομητεία Σάντα Κρουζ τον Μάιο και στη συνέχεια ξανά στην Νάπα τον Ιούνιο, όπου κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση ανηλίκου. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση. Δήλωσε αθώα και για τις δύο υποθέσεις. Η Βικτόρια Τζόοουν ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς από τον πρώτo του γάμο με την Κίμπερλι Κλάφλι.

Με πληροφορίες του Page Six/TMZ