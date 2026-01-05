«Κρίθηκα αξιόπιστη στις ΗΠΑ αλλά στην Ελλάδα θεωρούμαι αναξιόπιστη», τόνισε η άλλοτε γραμματέας του Κωνσταντίνου Φρουζή.

«Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και με βράβευσαν για τη συμβολή μου στην έρευνα της Novartis», είπε, απολογούμενη στο δικαστήριο η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας Μαρία Μαραγγέλη η οποία τόνισε πως «είναι οξύμωρο» την ίδια ώρα να κατηγορείται στην Ελλάδα για το περιεχόμενο των καταγγελιών της.

«Κρίθηκα αξιόπιστη στις ΗΠΑ αλλά στην Ελλάδα θεωρούμαι αναξιόπιστη», τόνισε η άλλοτε γραμματέας του Κωνσταντίνου Φρουζή, Μαρία Μαραγγέλη εκφράζοντας το παράπονό της για την αδικία που υφίσταται να διώκεται από τις ελληνικές δικαστικές για τις ίδιες καταγγελίες οι οποίες όμως κρίθηκαν σημαντικές από τις αμερικανικές αρχές στην έρευνά τους για την υπόθεση της Novartis. Αν και απέφυγε να μιλήσει ευθέως για τα χρήματα που πήρε, η Μαρία Μαραγγέλη, ανέφερε πως της δόθηκε «βραβείο» για την κατάθεσή της στις αμερικανικές αρχές οι οποίες θώρησαν ότι συνέβαλε ουσιωδώς για να επιτευχθεί η συμφωνία συμβιβασμού με το φαρμακευτικό κολοσσό.

«Εγώ νιώθω αδικημένη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Είπα τα γεγονότα που ζούσα και τίποτα παραπάνω και κρίθηκα αναξιόπιστη. Οι αμερικανικές αρχές με έκριναν αξιόπιστη και με βράβευσαν. Η ελληνική δικαιοσύνη σε άλλες δίκες με καλεί ως μάρτυρα. Κάποιες φορές είμαι αξιόπιστη δηλαδή και κάποιες αναξιόπιστη; Είναι αντιφατικό αυτό που συμβαίνει» είπε η κατηγορούμενη.

«Δεν γνώριζα για δώρο ή βραβείο προτού καταθέσω στις ΗΠΑ»

Η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» εξήγησε πως έφτασε στις ΗΠΑ προκειμένου να καταθέσει. «Όταν παρουσιάστηκα στην ελληνική δικαιοσύνη δεν γνώριζα τίποτα για την Αμερική και την έρευνα εκεί. Κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας. Πολύ πολύ αργότερα έμαθα ότι η κυρία Τουλουπάκη οδηγήθηκε σε εμένα από πληροφορίες και έγγραφα τον αμερικανικών αρχών. Περίπου 8-10 μήνες μετά δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα που μου ζήτησαν να συναντηθούμε για την έρευνα της Novartis. Δεν αναφέρθηκε ποτέ δώρο ή βραβείο».

Πρόεδρος: Πώς δικαιολογείται η μη αναφορά στο πρακτικό συμβιβασμού σε πολιτικά πρόσωπα;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατηγορούμενη: Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως ότι ερευνούσε η αμερικανική δικαιοσύνη ερευνούσε και η ελληνική. Αναφορά σε κρατικούς αξιωματούχους γίνεται, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι αποφασίστηκε να γραφτεί σε ένα πρακτικό συμβιβασμού, ούτε που κατέληξε η αμερικανική δικαιοσύνη και υπάρχει και μια συμφωνία, ας το πούμε, εμπιστευτικότητας για όσα κατέθεσα.

«Ήμουν παρούσα όταν έδινε χρήματα ο Φρουζής»

Η Μαρία Μαραγγέλη η οποία βρίσκεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου μετά τις μηνύσεις των πολιτικών τους οποίους είχε εμπλέξει στις δωροληψίες της φαρμακοβιομηχανίας, επανέλαβε, όπως και πρωτοδίκως πως μπροστά της ο Κωνσταντίνος Φρουζής έδινε φακέλους με χρήματα. «Ήμουν μπροστά, έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους. Οι φάκελοι έβγαιναν και δινόντουσαν. Τώρα αν είχαν άλλους φακέλους μέσα με χαρτοπετσέτες, τι να πω…και τότε με το Μέγαρο Μαξίμου επειδή έγινε ντόρος. Εγώ τα χρήματα τα είδα να μπαίνουν σε βαλίτσα, πήγε εκεί ο Φρουζής γιατί ήρθε με επιστολή από το Μέγαρο από το γραφείο πρωθυπουργού, η βαλίτσα γύρισε άδεια. Γύρισε και διατυμπάνιζε ότι γύρισε άδεια βαλίτσα και τα πετύχαμε αυτά που θέλαμε. Εγώ όσα είδα κατέθεσα και όσα άκουσα», υποστήριξε η κ. Μαραγγέλη.

Πρόεδρος: Τις ατασθαλίες Φρουζή τόσα χρόνια τις γνωρίζατε;

Κατηγορούμενη: Ναι φυσικά!

Πρόεδρος: Και πιστεύατε ότι τα χρήματα τα έδινε σε άλλους, όταν έκανε κομπίνες με λεφτά για βενζίνες;

Κατηγορούμενη: Εγώ κατέθεσα αυτά που έβλεπα. Δεν είχα καμία πρόθεση ή σκοπό για άλλον άνθρωπο. Εγώ είπα όσα έβλεπα και μας έλεγε. Υποχρεωτικά έπρεπε να κάνω αναφορά σε όσα έβλεπα και βίωνα. Δεν είχα απολύτως κανένα σκοπό, ούτε γνώριζα τους ανθρώπους αυτούς. Εγώ έδινα καταθέσεις για όσα γινόντουσαν στην εταιρεία Νovrartis!

Πρόεδρος: Νιώθατε αίσθημα πίεσης; Ρωτώ γιατί βλέπω βεβαιότητα στις καταθέσεις σας.

Κατηγορούμενη: Καμία απολύτως πίεση δεν είχα για όσα κατέθεσα από κανέναν και από πουθενά. Οι καταθέσεις μου έγιναν γνώμονα όσα έβλεπα και βίωνα στην εταιρία στο πλαίσιο της έρευνας για τη Novartis.

Η κατηγορουμένη που υπήρξε «δεξί χέρι» του Κ. Φρουζή αναφερόμενη στον Άδωνι Γεωργιάδη ισχυρίστηκε: «Ο Φρουζής είχε πει ότι ο Γεωργιάδης θα έπαιρνε 2 εκατομμύρια σε δόσεις. Τα 50.000 ευρώ και τα 20.000 ευρώ καταμετρήθηκαν και έπειτα παραδόθηκαν μπροστά μου τα χρήματα. Οι συναντήσεις Φρουζή - Γεωργιάδη ήταν πολύ συχνές. Στο περιστατικό που αναφέρθηκα εγώ μπήκα στη διαδικασία, μίλησα με τη γραμματέα Γεωργιάδη και ο Φρουζής πήγαινε προετοιμασμένος στο γραφείο Γεωργιάδη».

Η Μαρία Μαραγγέλη εξέφρασε τους φόβους που είχε αρχικά προκειμένου να καταθέσει. «Εγώ φοβόμουν να καταθέσω. Το είπα και στην κυρία Τουλουπάκη. Είχα δεχθεί τηλεφώνημα από το Φρουζή σε περίπτωση που ερωτηθώ για οτιδήποτε από οποιονδήποτε να μην απαντήσω και ότι εκείνος έχει τις απαντήσεις για όλα» είπε η κατηγορούμενη συμπληρώνοντας πως το εξέλαβε ως απειλή.