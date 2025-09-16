Η απάντηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή και ότι αποκάλυψε αναφορικά με τον χωρισμό του και το γιο του, Πάρη.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Λιάγκα.

Πιο συγκεκριμένα ο γνωστός επιχειρηματίας, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, όπου και μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, την Ιωάννα Τούνη και φυσικά τον γιο του, Πάρη.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ο ίδιος έχει κάνει γνωστά, προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, προκειμένου να προστατεύσει το παιδί του.

Όσα αποκάλυψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

Αναφορικά λοιπόν με τα επαγγελματικά του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι 38 χρονών. Έχω διάφορες επιχειρήσεις πέρα από τα μαγαζιά εστίασης στην Αράχωβα και στην εστίαση. Πάνε πολύ καλά. Δουλεύω από το 2006 στον χώρο της εστίασης. Ό,τι κι αν έκανα αυτό τον χώρο δεν τον άφηνα ποτέ. Έχω και βανάκια που κάνουν grooming σκύλους. Έχω δύο. Ήθελα τις ανάγκες που είχα να τις κάνω επιχείρηση. Είχα δύο σκυλάκια. Πέθανε πέρυσι το ένα. Έχω και χώρο φύλαξης για σκυλάκια στα βόρεια προάστια. Τώρα μπήκα και στον χώρο της αισθητικής, πήρα ένα μαγαζί με νύχια».

Ενώ σε άλλο σημείο, μίλησε για τη σχέση του με το γιο του και την επικοινωνία που έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους: «Ο Πάρης θα γίνει 3 τον Ιανουάριο. Ξεκινάει η καλύτερη εποχή για τον μπαμπά τώρα. Μιλάμε επικοινωνούμε, συζητάμε, έχει χαρακτήρα. Προσπαθώ να βάλω τα όρια αλλά χαμογελάει και με αυτά που κάνει. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι η εξέλιξη μου, αυτό που περίμενα. Ξεχνάω τα πάντα. Και από μακριά τον νιώθω».

Παράλληλα, να σημειωθεί πως πριν από μερικές ημέρες ο ίδιος, είχε κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνική δικτύωσης όπου έλεγε ότι είναι καλύτερο, σε έναν γάμο, να είσαι απλός καλεσμένος. Πάνω σε αυτό λοιπόν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δήλωσε: «Δεν έχω παντρευτεί καταρχήν, απλά είμαι αγχώδης τύπος και είμαι σαν σβούρα πχ. και στα γενέθλιά μου, οπότε καλύτερο είναι να πας σαν καλεσμένος γιατί απολαμβάνεις καλύτερα αυτό που γίνεται».

Όσον αφορά την Ιωάννα Τούνη, με την οποία έχουν αποκτήσει τον Πάρη, ωστόσο πλέον δεν είναι μαζί, ανέφερε: «Έχει προχωρήσει τη ζωή της και δεν με ενοχλεί. Γενικότερα εννοώ, όχι ότι υπάρχει σύντροφος… θέλοντας και μη προχωράς μετά από έναν χωρισμό».

«Είναι σεβαστό. Εφόσον το πίστευε και το ένιωθε καλά έκανε και το είπε. Τον άνθρωπο τον βλέπεις μετά τον χωρισμό. Όλοι χαρακτηριζόμαστε μετά τον χωρισμό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη δήλωση της Τούνη περί χωρισμού.

Τέλος, σχετικά με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν και τον θέλουν στο πλευρό της Ρία Ελληνίδου, ο επιχειρηματίας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πριν από το παιδί μου με ενοχλούσαν όλα. Τώρα είναι κρίμα και άδικο να βγω και να πω κάτι ενώ είναι πολύ νωρίς, δεν είμαι σίγουρος… Ο καθένας σηκώνει ένα κινητό και τραβάει κάτι…. Δεν κάνεις κακό σε εμένα αλλά στο παιδί μου».