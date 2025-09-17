Όπως αποκάλυψε από το καμαρίνι της, η διάθεσή της δεν είναι η καλύτερη.

Η Ελένη Χατζίδου συνηθίζει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους τόσο ευχάριστες όσο και πιο δύσκολες στιγμές, επιδιώκοντας μια ειλικρινή επικοινωνία μαζί τους.

Σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή της Breakfast at Star, ανάρτησε κάποια stories κάνοντας μια προσωπική εξομολόγηση.

Όπως αποκάλυψε από το καμαρίνι της, η διάθεσή της δεν είναι η καλύτερη, καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το σοβαρό πρόβλημα στον αυχένα της. Οι έντονοι πόνοι, αλλά και η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί, δυσκολεύουν την καθημερινότητά της και, όπως η ίδια παραδέχτηκε, δεν είναι πάντα εύκολο να διατηρεί το χαμόγελο.

«Καλημέρα! Ετοιμάζομαι για την εκπομπή, αλλά δεν σας μιλάω πια τόσο συχνά όπως παλιά… Δεν είμαι καλά εδώ και καιρό με το αυχενικό. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας πονάω και μόνο στην εκπομπή προσπαθώ να ξεχνιέμαι. Ευτυχώς η αγωγή με βοηθά να ανταπεξέλθω και να συνεχίζω κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια τόνισε ότι προσπαθεί να παραμένει αισιόδοξη: «Δεν γίνεται να έχω μούτρα όταν με βλέπετε από την άλλη πλευρά. Θέλω να μοιραζόμαστε τη χαρά μας. Όταν είμαι καλά και δεν πονάω, έχω διάθεση και όρεξη. Ελπίζω να είμαι καλύτερα σήμερα και να ανεβάσω κι άλλα βίντεο», κατέληξε στέλνοντας τις δικές της ευχές στο κοινό.