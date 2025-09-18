Το τηλεοπτικό ζευγάρι Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου, στην κάμερα της εκπομπή «Το ‘χουμε».

Με χιούμορ και ειλικρίνεια μίλησαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, στον φακό της εκπομπής «Το ΄χουμε» και στον δημοσιογράφο Χάρη Λεπιδάκη.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στην εκπομπή του, αλλά και την προσωπική τους σχέση καθώς όπως δήλωσαν «όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους».

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου στον φακό της εκπομπή «Το ‘χουμε»

Μεταξύ άλλων λοιπόν, το τηλεοπτικό ζευγάρι, αναφέρθηκε αρχικά στην εκπομπή τους, η οποία συνεχίζει και φέτος με μια ακόμη σεζόν, αποκαλύπτοντας πως είναι κάτι που ήθελαν εξ’ αρχής να έχει διάρκεια.

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, η Ελένη Χατζίδου, τοποθετήθηκε ως εξής: «Δεν ξέραμε ότι αυτό το ταξίδι θα έχει διάρκεια, ποιος το ξέρει; Σίγουρα το θέλαμε πολύ, παλέψαμε γι’ αυτό, το προσπαθήσαμε, προσπαθήσαμε να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και τις κεραίες μας για να μπορούμε να κάνουμε αυτό για το οποίο μας έχουν επιλέξει όσο καλύτερα γίνεται. Σίγουρα το ελπίζαμε και το θέλαμε».

Ο Ετεοκλής Παύλου μάλιστα, έσπευσε να προσθέσει και την προσωπική του άποψη λέγοντας: «Εγώ είμαι τόσο πωρωμένος και προσηλωμένος με την εκπομπή που πραγματικά σκέφτομαι μόνο το Breakfast@Star. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορείς να δώσεις και το 100% σου» .

Αναφορικά με τα νούμερα της τηλεθέασης και το τι περιμένουν να δουν, ο παρουσιαστής δήλωσε μεταξύ άλλων: «Δεν έχει τι περιμένεις και τι όχι. Κάθε εκπομπή κάνει την προσπάθεια της. Βλέπεις το κοινό ότι θέλει να δει κάτι, το απολαμβάνει εκείνη τη στιγμή και το βλέπει. Τώρα, εμείς κάνουμε τη δική μας ανάλυση για τη δική μας εκπομπή. Βλέπουμε δηλαδή το πώς ξεκινήσαμε, αν υπάρχει άνοδος, τι έχει γίνει, αν υπάρχει σταθερότητα. Όλα αυτά τα βλέπουμε, χαιρόμαστε με τα δικά μας συν και μελετάμε αυτά».

Τέλος, μίλησαν για την προσωπική τους σχέση, οπότε και αποκάλυψαν πως είναι μαζί από το 2018 με τον Ετεοκλή Παύλου να αστειεύεται προτού απαντήσει. «Είμαστε τόσο αγαπημένοι που αν έχει ο ένας φαγούρα ο άλλος τον ξύνει κιόλας», πρόσθεσε με χιούμορ ο παρουσιαστής.

