Οι αυξήσεις αυτές αφορούν ένα μικρό σκέλος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων των λογαριασμών ρεύματος για το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε καμία περίπτωση το σύνολο του λογαριασμού,.

Οριακή επιβάρυνση σε ορισμένους καταναλωτές, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τη χρήση του συστήματος μεταφοράς, αποφάσισε για το 2025 η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις αφορούν το κόστος χρήσης του δικτύου υψηλής τάσης, δηλαδή των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρουν το ρεύμα από τις μονάδες παραγωγής προς τα δίκτυα διανομής και τους μεγάλους καταναλωτές. Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ και το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξής του καλύπτεται από όλους τους χρήστες του ηλεκτρικού συστήματος μέσω ειδικών χρεώσεων στους λογαριασμούς.

Η αναπροσαρμογή των χρεώσεων για τη χρήση του συστήματος, συνεπάγεται μηδαμινή επιβάρυνση για τους καταναλωτές, που δεν υπερβαίνει το 1% στους λογαριασμούς ρεύματος.

Στην πραγματικότητα, οι παραπάνω ποσοστιαίες αυξήσεις -αναλόγως της κατηγορίας των καταναλωτών- συνεπάγονται μηδαμινή επιβάρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος. Συγκεκριμένα, για τους μη τηλεμετρούμενους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης -που αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας- οι χρεώσεις διαμορφώνονται σε 11,51 €/MWh από 9,99 €/MWh, μία προσαύξηση της τάξης του 15% που για ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται σε περίπου 0,50 ευρώ ανά μήνα.

Παράλληλα, ακριβώς λόγω των διασυνδέσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, επενδύσεις οι οποίες ανακτώνται μέσω των ΧΧΣ, οι καταναλωτές αποφεύγουν ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις που θα προκαλούσαν οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς ρεύματος, λόγω της ηλεκτροπαραγωγής από ακριβά και ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.