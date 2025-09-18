Η συγκινητική και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε η Ζωή Κρονάκη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η Ζωή Κρονάκη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα στον ALPHA, όπου και μίλησε με την παρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούργιου, παραχωρώντας μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη, αναφορικά με την απόκτηση των δύο τη παιδιών.

Αναλυτικότερα, οι δύο γυναίκες σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκαν τόσο στην επαγγελματική ζωή της παρουσιάστριας- δημοσιογράφου- όσο και στην προσωπική.

Η συγκινητική συνέντευξη της Ζωής Κρονάκη

Πιο συγκεκριμένα, με την έναρξη της συζήτησής τους, η Κατερίνα Καινούργιου, αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη συνέντευξη της καλεσμένης της, κατά την οποία είχε εξομολογηθεί, πως η απόκτηση των παιδιών της δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ειπώθηκαν σήμερα, η Ζωή Κρονάκη, αποκάλυψε ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε: «Το κομμάτι της επιστήμης είναι αδιαμφισβήτητο. Αυτό που λέω είναι πάντα να βασιζόμαστε στο γιατρό μας και μετά στο τι μας λένε», δήλωσε αρχικά.

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, η ίδια, αναφέρθηκε στην οικογένειά της, τον σύντροφό της και την επιθυμία της να γίνει για δεύτερη φορά μαμά, αποκαλύπτοντας πως οι γιατροί της είχαν δώσει 2% πιθανότητες: «Από το πρώτο μου παιδί και έχοντας ένα ιστορικό από τη μητέρα μου που μπήκε πρόωρα στην εμμηνόπαυση – η μαμά μου το έπαθε μετά από ένα χειρουργείο. Όταν γνώρισα τον σύντροφό μου που είπαμε από τον πρώτο μήνα «πάμε να κάνουμε οικογένεια». Και στο πρώτο μου παιδί έλεγαν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ήρθε το πρώτο γρήγορα και στο δεύτερο είχαν περάσει τα χρόνια. τρία- τέσσερα. Ο γιατρός από αυτά που έβλεπα μου έλεγε «Έχεις 2% πιθανότητα». Σκέφτηκα και εξωσωματική αλλά μου έλεγε «άστο και όπως έρθει» γιατί έχω ένα παιδάκι και θα ταλαιπωρηθώ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έσπευσε μάλιστα να προσθέσει: «Σε εμάς το 2% ήταν τεράστιο δώρο. Ήμασταν ένα ζευγάρι που το θέλαμε πολύ. Ήταν το δικό μου θαύμα. Όταν έβλεπα ότι δεν αδιαθετούσα είχαν περάσει 3 μήνες. Παίρνω τον γιατρό μου και του λέω «δώσε μου ορμονοθεραπείες δεν ξέρω τι θα κάνω». Και μου λέει «δεν παίρνεις ένα τεστ εγκυμοσύνης;» Τελικά ήρθε το θαύμα μου. Ο γιος μου τώρα είναι 10 μισό».

Κλείνοντας, οι δύο γυναίκες αναφέρθηκαν και στα επαγγελματικά της Ζωής Κρονάκη: «Το ραδιόφωνο το λάτρεψα, σήμερα η πόρτα του ραδιοφώνου έχει κλείσει», δήλωσε αρχικά και συνέχισε μιλώντας για την συνεργασία της με τον Τάσο Ιορδανίδη: «Στη δημόσια τηλεόραση νιώθω σαν το σπίτι μου. Ο Τάσος είναι και πολύ ειλικρινής. Είναι και πολύ χαλαρός».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvtmas769u9?integrationId=40599y14juihe6ly}