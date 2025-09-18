Η συγκινητική εξομολόγηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον θάνατο του πατέρα του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του εκπομπής στο OPEN. Η εμφάνισή του ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την απώλεια του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας υποδέχτηκε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα εμφανώς συγκινημένος. Όπως αποκάλυψε, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε δάσκαλός του στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

«Συγκινήθηκα, έκλαψα, στενοχωρήθηκα. Ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους που γνώρισα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ασθένεια και οι τελευταίες στιγμές

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε ανοιχτά για την περιπέτεια υγείας του πατέρα του: «Είχε προβλήματα υγείας και μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο. Εμφανίστηκε ξανά καρκίνος στον προστάτη. Έκανε θεραπείες, αλλά τελικά κόλλησε μικρόβιο. Την τέταρτη μέρα κατέρρευσε. Ήταν ξαφνικό».

Παρά την ταλαιπωρία του, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας φρόντισε να σταθεί δίπλα στον γιο του μέχρι το τέλος. «Έφτιαξε την εμφάνισή του και βγήκε για λίγα δευτερόλεπτα μόνο και μόνο για μένα», αποκάλυψε ο Λάμπρος.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε τον πατέρα του ως αυστηρό αλλά πάντα υποστηρικτικό. «Μου έκανε παρατηρήσεις, αλλά μου έγραφε και είσαι πολύ καλός. Αυτά τα κρατάω».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μητέρα του, που έμεινε μόνη της μετά από 60 χρόνια γάμου. «Είναι βράχος, αλλά είναι δύσκολο. Μου είπε χαρακτηριστικά δεν μαγειρεύω πια».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας απάντησε και στην κριτική που δέχθηκε για το ταξίδι που έκανε μετά τον θάνατο του πατέρα του. «Ήταν για έναν γάμο και μια συναυλία. Είχα ενοχές, αλλά η μητέρα μου μού είπε ότι κι εκείνος το ίδιο θα ήθελε».

Ο Γιώργος Λιάγκας, με δάκρυα στα μάτια, υπογράμμισε ότι ο Δημήτρης Κωνσταντάρας θα ήταν περήφανος για την πορεία του γιου του. Ο Λάμπρος, φανερά συγκινημένος, απάντησε: «Μου φαίνεται απίστευτο ότι θα έχω πρεμιέρα και δεν θα περιμένω μήνυμά του».

