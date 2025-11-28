Με συγκίνηση μιλάει ο Λάμπρος Κωνσταντάρα για την απώλεια του πατέρα του.

Λίγος καιρός έχει περάσει από όταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, έχασε τον πατέρα του, ύστερα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, το πρωί της Παρακευής, 28 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, «Super Κατερίνα», όπου και μίλησε για τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, την απώλεια, αλλά και την πορεία του στην μικρή οθόνη.

Ο ίδιος, στάθηκε ιδιαίτερα στα φετινά Χριστούγεννα, καθώς θα είναι τα πρώτα χωρίς εκείνη, μία συνθήκη που τον δυσκολεύει συναισθηματικά.

Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τον πατέρα του

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε λοιπόν με την οικοδέσποινά του, Κατερίνα Καινούργιου, ο δημοσιογράφος, στάθηκε στο γεγονός, πως την εορταστική περίοδο, εκείνος και η οικογένειά του, είχαν ορισμένες συνήθειες, οι οποίες πλέον δεν θα είναι οι ίδιες: «Με πετυχαίνεις σε μια πολύ καλή δύσκολη περίοδο. Για μένα τα Χριστούγεννα δεν είναι μελαγχολία, είναι πολύ χαρά. Εγώ τα απολαμβάνω τα Χριστούγεννα και επειδή θυμάμαι οικογενειακά τα Χριστούγεννα πάρα πολύ έντονα. Δεν μπορώ να πω πώς θα είναι, γιατί όντως είναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα μου και φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ δύσκολα από δω και πέρα για πάντα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον γάμο των γονιών του, οι οποίοι είχαν κοινή πορεία στη ζωή για 60 ολόκληρα χρόνια: «Η μητέρα μου τραβάει το ζόρι το μεγάλο, γιατί ήταν μαζί 60 χρόνια. Ό,τι και να κάνουμε εμείς τα παιδιά, όσο και να πηγαίνω εγώ κάθε μέρα, η αδερφή μου που μένει από πάνω, πάντα θα κλείνει η πόρτα και θα είναι μία γυναίκα σε ένα σπίτι μεγάλο μόνη της. Ήταν από το Γυμνάσιο μαζί. Ήταν μαζί για πάντα».

«Είχαμε διάφορες συνήθειες. Δεν ήμασταν παραδοσιακοί, αλλά είχαμε πολλά πράγματα που κάναμε μαζί. Βέβαια, ανεξαρτητοποιηθήκαμε και πολύ γρήγορα, και η αδερφή μου έφυγε για να σπουδάσει και να δουλέψει στην Αμερική. Και εμένα η μητέρα μου μού έλεγε «φύγε». Δεν ήταν η μάνα που έλεγε να κάτσει το ο γιος σπίτι. Εγώ έφυγα από το σπίτι μου πάρα πολύ νωρίς», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαν ως οικογένεια.

Με αφορμή αυτή την συζήτηση, ο Λάμπρος Κωνσταντάρα, έκανε και μία ιδιαίτερη τοποθέτηση: «Εμένα οι γονείς μου το είχανε παιχνίδι το «ποιος θα φύγει πρώτος». Το πρόβλημα το έχει αυτός που μένει, όχι αυτός που φεύγει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dek8ykd7ta0x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο, ο δημοσιογράφος, εξομολογήθηκε πως είχε προλάβει να πει όλα όσα ήθελε στον πατέρα του, καιρό πριν εκείνος φύγει από τη ζωή: «Είπα στον πατέρα μου όλα όσα ήθελα πριν φύγει από τη ζωή πολλά χρόνια πριν. Γιατί το σκεφτόμουνα και το έλεγα και στην αδερφή μου. Καμιά φορά άμα είχαμε τσακωμούς, έλεγα «Τι τσακώνεσαι ρε;». Πόσα χρόνια μωρέ θα τους έχεις ακόμα; Πόσα Χριστούγεννα θα κάνεις ακόμα; Πέντε, 10, 15, τρία, ένα; Άστο να πάει στην ευχή. Θα σου πει και μια κουβέντα παραπάνω. Πατέρας σου είναι, μητέρα σου είναι. Τι θα γίνει; Το κρατήσεις τώρα; Θα το κρατήσεις τώρα στον άνθρωπο που είναι 70 χρονών, σκέψου ότι μπορεί να μην τον ξαναδείς», ανέφερε συγκινημένος.

Τέλος, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας του υπήρξε συνοδοιπόρος στη ζωή του και κυρίως στην επαγγελματική του πορεία, όπου τον καθοδηγούσε και τον συμβούλευε: «Ήτανε περήφανος για πολλά μικρά πράγματα. Ήταν σαν να τον είχα σχεδόν στο ακουστικό μου, τον είχα στο τηλέφωνό μου. Ήταν ο δεύτερος αρχισυντάκτης πάντα και μου έλεγε από το πώς κάθομαι, τι φοράω, αν είναι λάθος, αν μιλάμε πάρα πολύ, αν καβαλάμε ο ένας με τον άλλον, αν τα μαλλιά της διπλανής δεν είναι ωραία, αν οτιδήποτε. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Επομένως και στα καλά δεν ήταν φειδωλός. Ήταν γενναιόδωρος πολύ, όπως ήταν και πάρα πολύ σκληρός στα στραβά…», κατέληξε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.