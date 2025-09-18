Η Αναστασία Γιάμαλη στον καναπέ του Buongiorno!

Καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno βρέθηκε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Αναστασία Γιάμαλη, όπου παραχώρησε στη Φαίη Σκορδά μια σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη για τη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα η δημοσιογράφος, σήμερα Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε- μεταξύ άλλων- στην επαγγελματική της πορεία, την προσωπική της ζωή, αλλά και τη σχέση της με τον σύντροφό της.

Παρά το γεγονός πως η Αναστασία Γιάμαλη, κρατά την προσωπική της ζωή, έξω από τα φώτα της δημοσιότητα, σήμερα, προχώρησε σε ορισμένες αποκαλύψεις αναφορικά με τον σύντροφό της και την ιδιωτική της ζωή. Έτσι, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Έχω σχέση, δεν του αρέσει του συντρόφου μου να τον ανεβάζω στα social media, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο».

Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, η δημοσιογράφος αποκάλυψε το λόγο για τον οποίο αποφεύγει να δημοσιοποιεί προσωπικές στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στο συλλογικό κομμάτι ξέρω ότι πάρα πολύς κόσμος δεν κατάφερε να πάει διακοπές, δεν θέλω να μοστράρω τις δικές μου στιγμές, χαίρομαι όταν ο κόσμος περνάει καλά. Λόγω της θέσης μου και ως άνθρωπος της ενημέρωσης το θεωρώ συνέπεια. Όταν σκέφτομαι ότι ένας κόσμος στην χώρα μου δεν κατάφερε να πάει διακοπές, όταν ξέρω τι γίνεται δύο ώρες μακριά, γιατί δεν είναι μακριά η Γάζα, δεν θέλω να είμαι «ώπα». Ρωτάω τις φίλες μου πριν ανεβάσω φωτογραφίες γιατί είναι κρίμα να την πληρώσει ο άλλος».

Ενώ αναφερόμενη στην προσωπική ζωή και σχέση της, δήλωσε: «Σε ό,τι αφορά τον καλό μου, δεν του αρέσει και ούτως ή άλλως νομίζω είναι μεγάλο το βάρος του να πρέπει να έχεις τα μάτια σου 14 οπουδήποτε, οπότε δεν θέλω να του βάλω ένα επιπρόσθετο βάρος».

Κλείνοντας μάλιστα, μίλησε για την ανάγκη της να είναι όλα τακτοποιημένα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται στην καθημερινότητά της, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Εγώ έχω μανία με την τάξη, το είχαν και οι δύο γονείς μου πάρα πολύ αυτό. Μου είναι πολύ δύσκολο να αφήσω τον νεροχύτη με άπλυτα ας πούμε, είμαι πολύ τυχερή που είμαι σε μια σχέση που ο καλός μου θα μου πει «δεν σε έχω για να πλένεις πιάτα, άστα να τα κάνω εγώ». Αν διαφωνούσαμε πολιτικά δεν θα συμφωνούσαμε σε όλα τα άλλα. Ενας συντηρητικός άνθρωπος θεωρεί ότι υπάρχουν ρόλοι ανάμεσα στην γυναίκα και τον άντρα. Ο έρωτας είναι άλλο πράγμα από την συντροφικότητα. Όταν φεύγει ο έρωτας σηκώνονται τα red flags και βλέπεις ότι είναι δύσκολο να συνυπάρξεις με τον άλλον στην καθημερινότητά σας», κατέληξε η δημοσιογράφος.

