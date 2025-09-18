Τι έγραψε η γνωστή ηθοποιός με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε.

Η Αθηνά Οικονομάκου εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά. Μετά τη συνέντευξή της, η ηθοποιός και επιχειρηματίας δέχτηκε πλήθος μηνυμάτων στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν θετικά.

Σε πρώτη ανάρτησή της, ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τη στήριξη και την αγάπη που εισέπραξε, σημειώνοντας: «Έχω μοχθήσει, ξεκινώντας από το μηδέν, από τη Σκάλα Λακωνίας».

Ωστόσο, ανάμεσα στα σχόλια υπήρξαν και επικριτικές τοποθετήσεις. Η Οικονομάκου αντέδρασε κοινοποιώντας ένα από τα αρνητικά μηνύματα που δέχτηκε και απαντώντας δημόσια:

«Έχω λάβει ένα τεράστιο κύμα αγάπης μετά τη σημερινή μου συνέντευξη και νιώθω ευγνωμοσύνη και χαρά. Δεν είχα καμία πρόθεση να χαλάσω αυτό το όμορφο συναίσθημα, όμως… Επειδή, αν και σπάνια, ως Μανιάτισσα καμιά φορά αντιδρώ έντονα, θα ήθελα μια φορά κάποιος να πει κατά πρόσωπο όσα γράφει πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Θέλω να εκφράσω αυτό που σκέφτονται πολλοί: έχουμε πια κουραστεί».

Το μήνυμα που της έστειλε η χρήστρια ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δεν είναι με λεφτά που έχεις βγάλει με τον ιδρώτα σου· είναι όλα χορηγούμενα αυτά που δείχνεις και διαφημίζεις, από τα γυαλιά μέχρι τα ταξίδια. Σε πληρώνουν για να ανεβάζεις συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ως ηθοποιός, αν δεν υπήρχαν αυτά, θα είχες μείνει στη Σκάλα Λακωνίας».

Η ηθοποιός μετά από λίγη ώρα επανήλθε με νέο μήνυμα στα stories της στο οποίο έγραφε: